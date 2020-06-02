Массовые беспорядки по-американски и по-российски

Прежде всего необходимо сказать самое важное: творящиеся в Америке безобразия свидетельствуют, что все попытки выдавать проходившие в России протестные акции за «массовые беспорядки» или хотя бы вовремя остановленную подготовку к таковым кажутся особенно бессовестными и лживыми. А попыток таких было много. По сути, любую протестную акцию в России обязательно пытаются представить именно как «массовые беспорядки» и призывы к таковым – если не юридически, то хотя бы при освещении в провластных СМИ.