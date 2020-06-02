Массовые беспорядки по-американски и по-российски

Массовые беспорядки по-американски и по-российскиПочему российским СМИ так важны сожженные машины и разграбленные магазины
Протест в России всегда мирный, и приходится прилагать много фантазии или откровенно врать про прокладывание пути к мэрии взрывпакетами, чтобы оправдать полицейскую жестокость
События последних дней в США и выглядят, и воспринимаются из России весьма специфически. Наблюдатели, имеющие различные взгляды на внутрироссийские проблемы, противоположным образом трактуют одни и те же ситуации. И это неудивительно. И протесты, и сопровождающие их массовые беспорядки, и жестокость полиции, и стиль освещения происходящего в СМИ, и реакция власти и общества – все эти темы актуальны для нашей страны.
Прежде всего необходимо сказать самое важное: творящиеся в Америке безобразия свидетельствуют, что все попытки выдавать проходившие в России протестные акции за «массовые беспорядки» или хотя бы вовремя остановленную подготовку к таковым кажутся особенно бессовестными и лживыми. А попыток таких было много. По сути, любую протестную акцию в России обязательно пытаются представить именно как «массовые беспорядки» и призывы к таковым – если не юридически, то хотя бы при освещении в провластных СМИ.