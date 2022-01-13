Газета
Мнения Эксклюзивно по подписке

В одном кризисе от полного коллапса

Нынешняя ситуация – шанс на пересмотр модальностей всей европейской безопасности
Максим Сучков , Директор Института международных исследований МГИМО МИД России

Расширение НАТО на восток в постбиполярную эпоху остается одним из главных раздражителей в отношениях России и Запада. Москва видит в НАТО эвфемизм военно-политического присутствия США в Европе, инструмент продвижения интересов прежде всего самой Америки в поясе жизненно важных интересов России.

Каждый этап расширения НАТО вызывал острую реакцию России, но именно потенциальное присоединение к альянсу Украины и Грузии является для Москвы красной линией. Мюнхенская речь Владимира Путина в 2007 г. символически завершила этап российско-западных отношений, стартовавший в 1990-е гг. Однако призыв российского президента к пересмотру принципов одностороннего наращивания доминирования США в международных отношениях был воспринят как ревизионистские амбиции самой Москвы. Агрессия Михаила Саакашвили в Южной Осетии в августе 2008 г. стала попыткой лишить Россию голоса в вопросах европейской безопасности, а сам конфликт стал следствием игнорирования со стороны США и европейских союзников российских красных линий.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных