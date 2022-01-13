В одном кризисе от полного коллапса

Каждый этап расширения НАТО вызывал острую реакцию России, но именно потенциальное присоединение к альянсу Украины и Грузии является для Москвы красной линией. Мюнхенская речь Владимира Путина в 2007 г. символически завершила этап российско-западных отношений, стартовавший в 1990-е гг. Однако призыв российского президента к пересмотру принципов одностороннего наращивания доминирования США в международных отношениях был воспринят как ревизионистские амбиции самой Москвы. Агрессия Михаила Саакашвили в Южной Осетии в августе 2008 г. стала попыткой лишить Россию голоса в вопросах европейской безопасности, а сам конфликт стал следствием игнорирования со стороны США и европейских союзников российских красных линий.