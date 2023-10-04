Деликатный баланс

В наши дни уже стало привычным штампом говорить, что мы живем во «времена неопределенности». Но такое же клише – сказать, что индийско-российские отношения «проверены временем». Все чаще высказываются сомнения относительно того, переживут ли проверенные временем отношения времена неопределенности в неизменном виде. Подобный пессимизм существует уже несколько лет, но в последние два года он стал более распространенным. Это временный этап или отношения Индии и России действительно не будут прежними?