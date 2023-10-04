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Деликатный баланс

Индия и Россия должны быть партнерами, но для защиты отношений потребуются серьезные усилия
Нандан Унникришнан , участник 20-го ежегодного заседания клуба «Валдай», почетный научный сотрудник фонда Observer Research Foundation (Индия)

В наши дни уже стало привычным штампом говорить, что мы живем во «времена неопределенности». Но такое же клише – сказать, что индийско-российские отношения «проверены временем». Все чаще высказываются сомнения относительно того, переживут ли проверенные временем отношения времена неопределенности в неизменном виде. Подобный пессимизм существует уже несколько лет, но в последние два года он стал более распространенным. Это временный этап или отношения Индии и России действительно не будут прежними?

Во-первых, на политическом уровне эти отношения подверглись серьезным испытаниям после начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 г. Индия не одобряла действий России, но заняла нейтральную публичную позицию. Это привело к огромному давлению со стороны Запада и его союзников на Индию – страна должна была изменить свою позицию и по крайней мере осудить Россию, если не присоединиться к обширным санкциям. Индия выдержала это давление и на политическом уровне продолжает придерживаться беспристрастного подхода – призывая к миру на Украине, но не отказываясь от торговых связей с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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