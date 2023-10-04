Деликатный баланс

Деликатный балансИндия и Россия должны быть партнерами, но для защиты отношений потребуются серьезные усилия
В наши дни уже стало привычным штампом говорить, что мы живем во «времена неопределенности». Но такое же клише – сказать, что индийско-российские отношения «проверены временем». Все чаще высказываются сомнения относительно того, переживут ли проверенные временем отношения времена неопределенности в неизменном виде. Подобный пессимизм существует уже несколько лет, но в последние два года он стал более распространенным. Это временный этап или отношения Индии и России действительно не будут прежними?
Во-первых, на политическом уровне эти отношения подверглись серьезным испытаниям после начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 г. Индия не одобряла действий России, но заняла нейтральную публичную позицию. Это привело к огромному давлению со стороны Запада и его союзников на Индию – страна должна была изменить свою позицию и по крайней мере осудить Россию, если не присоединиться к обширным санкциям. Индия выдержала это давление и на политическом уровне продолжает придерживаться беспристрастного подхода – призывая к миру на Украине, но не отказываясь от торговых связей с Россией.