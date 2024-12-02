Экономика стояния

Другое поручение Путина также саботируется излишне жесткой ДКП ЦБ. Одна из национальных целей развития, поставленных президентом до 2030 г., подразумевает рост объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 г. Это также представляется затруднительным при сниженной инвестиционной активности на фоне продолжающегося роста ключевой ставки. А ведь по прогнозам участников рынка, в декабре Банк России может поднять ключевую ставку еще выше – до 23% или даже до 25% с учетом значительного ослабления рубля в последние недели.