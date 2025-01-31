«Щастье»: на зов сердца

За основу «Клопа» Дашкевича – Кима и, соответственно, «Щастья» Сигаловой взята сатирическая пьеса Владимира Маяковского. Сам поэт уверял, что поводом к рождению двух основополагающих персонажей – Ивана Присыпкина и Олега Баяна – стала «громада обывательских фактов». И тот и другой герой – «из народа» и изо всех сил стремятся к лучшей жизни. Если у Баяна (на самом деле Олега Бочкина) это уже получилось, то Присыпкину еще только предстоит предать самого себя и свое чувство к женщине. Душевная деградация происходит под руководством того самого Баяна. Сначала Иван Присыпкин отрастит бакенбарды, затем выучит фокстрот, затем сменит имя на Пьера Скрипкина. И, наконец, бросит невесту-ткачиху Зою Березкину, предпочтя ей дочь парикмахера, у которой, как у нэпманки, больше шансов получить ордер на отдельную жилплощадь.