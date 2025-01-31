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«Щастье»: на зов сердца

В Театре им. Моссовета Алла Сигалова поставила фолк-оперу «Клоп»
Наталья Витвицкая , критик

Хореограф и режиссер Алла Сигалова не впервые имеет дело с произведением композитора Владимира Дашкевича и поэта Юлия Кима. Больше 30 лет назад именно она принесла в Театр Табакова «Страсти по Бумбарашу». Тот спектакль, поставленный Владимиром Машковым, стал настоящим хитом. Сегодня Сигалова сама выступает в роли режиссера и превращает фолк-оперу «Клоп» тех же авторов в музыкально-пластический спектакль под другим названием. Рекомендовать ее «Щастье» стоит поклонникам жанра в первую очередь.

За основу «Клопа» Дашкевича – Кима и, соответственно, «Щастья» Сигаловой взята сатирическая пьеса Владимира Маяковского. Сам поэт уверял, что поводом к рождению двух основополагающих персонажей – Ивана Присыпкина и Олега Баяна – стала «громада обывательских фактов». И тот и другой герой – «из народа» и изо всех сил стремятся к лучшей жизни. Если у Баяна (на самом деле Олега Бочкина) это уже получилось, то Присыпкину еще только предстоит предать самого себя и свое чувство к женщине. Душевная деградация происходит под руководством того самого Баяна. Сначала Иван Присыпкин отрастит бакенбарды, затем выучит фокстрот, затем сменит имя на Пьера Скрипкина. И, наконец, бросит невесту-ткачиху Зою Березкину, предпочтя ей дочь парикмахера, у которой, как у нэпманки, больше шансов получить ордер на отдельную жилплощадь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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