«Избранные страницы»: живописные порталы Эрика Булатова

Булатов, безусловно, уже вошел в пантеон великих художников ХХ в. При этом в роли бронзовеющего мастера ему было очевидно неуютно. Убедиться в этом можно с первых же страниц его вышедших недавно мемуаров «Эрик Булатов рассказывает», написанных простым человеческим языком. В глаза бросаются фразы, специально построенные так, чтобы избежать слишком частого употребления местоимения «я». Неброской и лаконичной получилась и выставка в «Росизо». Ее подзаголовок «Избранные страницы» относится скорее к формату проекта, чем к его содержанию. В этих двух словах спрессовано сразу несколько нюансов. По отношению к работам Булатова слово «избранные» значит «немногие имеющиеся в стране».