«Избранные страницы»: живописные порталы Эрика Булатова

«Избранные страницы»: живописные порталы Эрика БулатоваВыставка в «Росизо» предлагает с головой уйти в художественные миры классика
Лаконичные и емкие фразы, как бы плывущие по небу, советские вожди и лозунги, оптические иллюзии и фотореализм – это первые ассоциации, возникающие в голове, когда речь заходит об Эрике Булатове. Все они оживают на посвященной художнику выставке в «Росизо», где их превращают в ключи к пониманию наследия Булатова. Он был важнейшим представителем неофициального советского искусства и, вплоть до своей смерти прошлой осенью, самым дорогим из ныне живущих русских художников. В 2008 г. его картина «Слава КПСС» была продана на лондонских торгах Phillips за $2,1 млн.
Булатов, безусловно, уже вошел в пантеон великих художников ХХ в. При этом в роли бронзовеющего мастера ему было очевидно неуютно. Убедиться в этом можно с первых же страниц его вышедших недавно мемуаров «Эрик Булатов рассказывает», написанных простым человеческим языком. В глаза бросаются фразы, специально построенные так, чтобы избежать слишком частого употребления местоимения «я». Неброской и лаконичной получилась и выставка в «Росизо». Ее подзаголовок «Избранные страницы» относится скорее к формату проекта, чем к его содержанию. В этих двух словах спрессовано сразу несколько нюансов. По отношению к работам Булатова слово «избранные» значит «немногие имеющиеся в стране».