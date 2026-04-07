Раз, и нету Рас-Лаффана

Удар по Рас-Лаффану – это больше, чем потеря одного завода СПГ. В мире действует 47 СПГ-заводов общей мощностью 475 млн т в год. Средний уровень их загруженности составляет три четверти проектной мощности. В странах Ближнего Востока (Катар, ОАЭ, Оман) до начала войны в Заливе загрузка заводов СПГ превышала 100%. В мире также действует 206 регазификационных терминалов общей мощностью 1,1 млрд т СПГ в год. Их загрузка существенно различается по регионам, от 40–50% в Европе до четверти в Японии и порядка трети в Китае. Регазификационных мощностей в мире вдвое больше мощностей заводов СПГ.