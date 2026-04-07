Раз, и нету Рас-Лаффана

Раз, и нету Рас-ЛаффанаКак удар по одному заводу перевернул глобальный рынок СПГ
Удар по Рас-Лаффану – это больше, чем потеря одного завода СПГ. В мире действует 47 СПГ-заводов общей мощностью 475 млн т в год. Средний уровень их загруженности составляет три четверти проектной мощности. В странах Ближнего Востока (Катар, ОАЭ, Оман) до начала войны в Заливе загрузка заводов СПГ превышала 100%. В мире также действует 206 регазификационных терминалов общей мощностью 1,1 млрд т СПГ в год. Их загрузка существенно различается по регионам, от 40–50% в Европе до четверти в Японии и порядка трети в Китае. Регазификационных мощностей в мире вдвое больше мощностей заводов СПГ.
Первые проекты СПГ представляли собой комплексные мегапроекты, включающие добычу, трубопровод от месторождения до берега, строительство завода СПГ, строительство регазификационного терминала в стране-потребителе и плюс пару танкеров-метановозов (один в пути, один под погрузкой). И обязательно долгосрочный контракт (ДСК), привязывающий производителя к потребителю. ДСК – механизм гарантированного возврата заемных средств в рамках так называемого проектного финансирования инвестиционных проектов. Цена СПГ в ДСК устанавливалась у потребителя и была привязана с дисконтом к цене замещающего газ (т. е. регазифицированный СПГ) энергоресурса: в Японии это была нефть, в Европе – нефтепродукты. Такую жесткую привязку производителя к потребителю через ДСК нельзя было назвать «рынком».