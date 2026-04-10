«Три сестры»: праздничный абсурд

«Три сестры»: праздничный абсурдСаша Золотовицкий поставил в Театре на Таганке чеховскую классику
Дебют режиссера Саши Золотовицкого на большой сцене на классическом материале (до сегодняшнего дня он предпочитал камерные пространства и редкие, мало кому известные тексты) – не просто удача, это залог яркого будущего российского театра. Золотовицкий, уже зарекомендовавший себя как талантливый режиссер абсурдистских и обаятельных сказок для любого возраста, решился на большую литературу. И прочитал ее фантастически неожиданно, утвердив в Чехове сегодняшнего дня инфернальную идеологию мертвой действительности.
«Три сестры» – пьеса, уставшая от бесконечных интерпретаций и тем не менее никогда им не сопротивляющаяся. Неслучайно Немирович-Данченко говорил о важности в ней «подводного течения», подчеркивая отказ Чехова от драматургической интриги. Ничтожное и судьбоносное уравнено им в правах, и герои с одинаковой страстью спорят о черемше, страдают о прошлом и философствуют о будущем. Повернуть пьесу можно в любую сторону, выбрав свой смысл.