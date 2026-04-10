«Три сестры»: праздничный абсурд

«Три сестры» – пьеса, уставшая от бесконечных интерпретаций и тем не менее никогда им не сопротивляющаяся. Неслучайно Немирович-Данченко говорил о важности в ней «подводного течения», подчеркивая отказ Чехова от драматургической интриги. Ничтожное и судьбоносное уравнено им в правах, и герои с одинаковой страстью спорят о черемше, страдают о прошлом и философствуют о будущем. Повернуть пьесу можно в любую сторону, выбрав свой смысл.