Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Мнения /

«Три сестры»: праздничный абсурд

Саша Золотовицкий поставил в Театре на Таганке чеховскую классику
Наталья Витвицкая , критик

Дебют режиссера Саши Золотовицкого на большой сцене на классическом материале (до сегодняшнего дня он предпочитал камерные пространства и редкие, мало кому известные тексты) – не просто удача, это залог яркого будущего российского театра. Золотовицкий, уже зарекомендовавший себя как талантливый режиссер абсурдистских и обаятельных сказок для любого возраста, решился на большую литературу. И прочитал ее фантастически неожиданно, утвердив в Чехове сегодняшнего дня инфернальную идеологию мертвой действительности.

«Три сестры» – пьеса, уставшая от бесконечных интерпретаций и тем не менее никогда им не сопротивляющаяся. Неслучайно Немирович-Данченко говорил о важности в ней «подводного течения», подчеркивая отказ Чехова от драматургической интриги. Ничтожное и судьбоносное уравнено им в правах, и герои с одинаковой страстью спорят о черемше, страдают о прошлом и философствуют о будущем. Повернуть пьесу можно в любую сторону, выбрав свой смысл.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте