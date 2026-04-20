Уроки ОБЖКак ощущается отсутствие интернета в Белгородской области
Интернет дали! Я хватаю свой телефон и жадно начинаю обновлять рабочую почту и подвисшие сайты, где Google в ожидании сети мог предложить мне лишь сыграть в прыгающего динозаврика. Загружаю документы, отвечаю коллегам после суток без связи. Надо успеть, пока мобильный интернет снова не отключили.
Эта последовательность действий напоминает поездки в Крым в детстве, когда воду на полуострове давали по расписанию. В Белгородской области расписания нет.
Мобильный интернет здесь отключают для обеспечения безопасности. Об этом еще при въезде в регион сообщил в эсэмэске оператор связи. Но есть и хорошие новости – «работа ключевых сервисов и ресурсов сохранена». В «Белый список» вошли госуслуги, поиск и другие сервисы «Яндекса», VK, который в какой-то момент тоже подвис. Еще доступны мессенджер Max и, конечно же, Wildberries. Правда, что-то купить не получится. Без интернета я не могу зайти в свой онлайн-банк (без связи работают не все банки). Остается довольствоваться просмотром тех рекомендуемых товаров, которым удалось прогрузиться.
За неделю эсэмэска от МЧС с текстом «ОПАСНОСТЬ АТАКИ БПЛА» пришла лишь дважды (чаще всего их присылают по ночам). Результат ли это пасхального перемирия, что я застала, или отключения интернета, мы вряд ли узнаем. После того как впервые сталкиваешься с атакой беспилотников, невольно радуешься, что эсэмэсок всего две. Первый раз я не сразу поняла, что происходит: раздался грохот, затряслись стекла в окнах. А записанный где-то на подкорке алгоритм времен школьных уроков ОБЖ повел меня в ванную, усадил на пол и велел ждать.
Москвичи с ужасом вспоминают те неудобства, с которыми они столкнулись во время недельного отключения мобильного интернета. В приграничных регионах люди так живут постоянно.
Тут переживают не потому, что летают военные вертолеты. Здесь переживают, когда их, наоборот, не слышно – будто никто тебя не защищает. Как наступление зимы – страх остаться без отопления, так и любой сильный грохот – это страх, что беспилотник прилетит в твой дом. Так что понять боли и проблемы местных жителей могут только те, кто сам провел здесь какое-то время.