За неделю эсэмэска от МЧС с текстом «ОПАСНОСТЬ АТАКИ БПЛА» пришла лишь дважды (чаще всего их присылают по ночам). Результат ли это пасхального перемирия, что я застала, или отключения интернета, мы вряд ли узнаем. После того как впервые сталкиваешься с атакой беспилотников, невольно радуешься, что эсэмэсок всего две. Первый раз я не сразу поняла, что происходит: раздался грохот, затряслись стекла в окнах. А записанный где-то на подкорке алгоритм времен школьных уроков ОБЖ повел меня в ванную, усадил на пол и велел ждать.