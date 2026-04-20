Между кредитом и IPO

В России pre-IPO только формируется как отдельный рынок капитала. Его масштаб остается ограниченным, а доступ к сделкам имеют только квалифицированные инвесторы. В результате это пока не полноценный рынок с широким кругом участников и устойчивым спросом, а скорее набор отдельных размещений. Поэтому ключевым становится не выбор инвесторами между множеством сделок, а сама способность компаний выйти на этот рынок и привлечь средства.