Стойко-мест не хватает

За последние несколько лет дата-центры превратились в один из ключевых факторов роста цифровой экономики. Искусственный интеллект (ИИ), стремительный рост потребления электроэнергии и изменение инженерной инфраструктуры ЦОДов делают ближайшие 3–5 лет периодом перестройки рынка. По данным iKS-Consulting, в России после двух лет очень активного расширения, когда коммерческий рынок дата-центров прирастал более чем на 10 000 стоек в год, к 2024-му рост замедлился. При этом спрос не исчез – напротив, под ним формируется новое «облачное основание». К 2030 г. объем российского рынка облачных сервисов может достичь 1,2 трлн руб., провайдерам же требуется физическая инфраструктура для размещения серверов, хранения и обработки данных.