Стойко-мест не хватает

Стойко-мест не хватаетКак изменятся архитектура и функции дата-центров
За последние несколько лет дата-центры превратились в один из ключевых факторов роста цифровой экономики. Искусственный интеллект (ИИ), стремительный рост потребления электроэнергии и изменение инженерной инфраструктуры ЦОДов делают ближайшие 3–5 лет периодом перестройки рынка. По данным iKS-Consulting, в России после двух лет очень активного расширения, когда коммерческий рынок дата-центров прирастал более чем на 10 000 стоек в год, к 2024-му рост замедлился. При этом спрос не исчез – напротив, под ним формируется новое «облачное основание». К 2030 г. объем российского рынка облачных сервисов может достичь 1,2 трлн руб., провайдерам же требуется физическая инфраструктура для размещения серверов, хранения и обработки данных.
Большое влияние на рынок ЦОДов оказывает и развитие ИИ: увеличивается потребность в дата-центрах, которые смогут обеспечить высокую мощность для работы с ИИ. Рынок «классических» моделей коммерческих ЦОДов, не обладающих необходимой для этого инфраструктурой, не может предложить такие услуги. Таким образом, российский рынок дата-центров к началу 2026 г. оказывается зажат: спрос на облака и ИИ растет темпами 25–30% в год, тогда как емкость ЦОДов прибавляет единичные проценты и сильно зависит от того, где удается получить мощность и как субсидировать ставки.