Признаю свою вину

После исключения особого порядка для тяжких составов показатели впервые стали плавно снижаться. Последние два года в особом порядке рассматривается 35% от всех дел. Но еще 20% уголовных дел прекращается на стадии следствия. Система не отказалась от инструмента, просто сузила его применение. Сама логика не меняется: уголовный процесс по-прежнему ориентирован на предсказуемость и управляемость. В этом смысле вся динамика 20 лет – история компромисса между формальной состязательностью и фактической эффективностью. Вопрос о том, где проходит граница, за которой упрощение процесса начинает менять саму природу судебного разбирательства, пока открыт; статистика на него ответа не дает. Но показывает, насколько близко система к этой границе подходит.