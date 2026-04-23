Коммунисты и ИИ

В ноябре 2025 г. на Всемирной интернет-конференции в китайском Учжэне представитель DeepSeek Чень Дэли произнес слова, которые прозвучали пророчески: «ИИ может привести к исчезновению большинства рабочих мест в ближайшие 10–20 лет. Это звучит привлекательно, но на самом деле потрясет общество до основания <...> Можно даже сказать, что мерило успеха этой ИИ-революции – замена подавляющего большинства рабочих мест». Когда спикер такого уровня призывает ИИ-компании «предупреждать общество о том, какие профессии уйдут первыми», к этому стоит относиться серьезно. В августе 2025 г. Госсовет КНР опубликовал стратегическую инициативу «ИИ плюс». К 2027 г. ИИ-устройства, агенты и приложения должны достичь 70%-ного проникновения во все секторы экономики, а к 2030-му – уже 90%-ного. Речь идет о системной трансформации отраслей от промышленности и логистики до медицины, образования и госуправления. Пекин видит в ИИ новый двигатель экономического роста и инструмент повышения производительности. Но у этой логики есть изнанка, и она связана с людьми.