Чья стратегия заметней

Чья стратегия заметнейКанцлер Германии уличил США в отсутствии видения войны и мира
Фридрих Мерц признал, что иранские ресурсы сопротивления были недооценены, и усомнился в наличии у США стратегии в переговорах. Выступая перед немецкими школьниками, один из самых проамериканских канцлеров ФРГ позволил себе также заметить, что и стратегии ведения войны у США также не было. Напомнив на примере Афганистана и Ирака, что начать войну легко, а выйти из нее трудно, Мерц также констатировал, что нести большие убытки из-за вызванного этой войной перекрытия Ормузского пролива предстоит Германии.
Все это не выглядит откровением, а американская пресса уже в красках описала, как администрация президента Дональда Трампа начала войну и как сам Трамп ее вел. Важным является то, что говорит это глава правительства самой мощной в экономическом плане страны Европы и важнейшего союзника США не только в НАТО, но и вообще. Хотя Германия, в отличие от Испании, не позволила себе как-то мешать атакам США на Иран и вряд ли будет мешать этой войне в будущем. Но неоказание помощи является в глазах президента США показателем бесполезности НАТО.
При этом сама Германия как-то помочь завершению этой несущей для нее убытки войны не может. Она, как и другие европейские страны, участвовала в добивании прошлой осенью остатков «ядерной сделки» 2015 г., инициировав попытку через ее механизмы вернуть антииранские санкции Совбеза ООН. Россия и Китай эту попытку считают ничтожной. Европейцы и немцы, похоже, осознают, что Иран им не доверяет. И каких-либо видимых попыток стать посредниками в урегулировании конфликта страны ЕС не делают – такими посредниками стали Пакистан и другие крупные соседи Ирана. Возможно, и эти попытки провалятся, активные боевые действия возобновятся, но роль ЕС будет пассивной, как и в украинском мирном урегулировании, влезть в которое они тщетно пытаются – видимо, с целью его торпедирования. Причем если в качестве экономического и военного донора Украины роль ЕС основная, то предложить что-либо подобное тем же арабским монархиям Персидского залива ЕС, в общем, не в состоянии, хотя Франция и Великобритания связаны с ними военными соглашениями, имеют там воинские контингенты и поставляют оружие, пусть и в гораздо меньших объемах, чем США.
Таким образом, ЕС в двух главных текущих конфликтах оказался в состоянии играть лишь роль поставщика военных материалов и денег для бесконечного затягивания войны на Украине, вероятно планируя пересидеть Трампа, а затем как-нибудь нанести «стратегическое поражение» России. Это тоже не назвать продуманной стратегией, отсутствие которой Мерц вменяет Трампу.