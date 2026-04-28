Чья стратегия заметней

При этом сама Германия как-то помочь завершению этой несущей для нее убытки войны не может. Она, как и другие европейские страны, участвовала в добивании прошлой осенью остатков «ядерной сделки» 2015 г., инициировав попытку через ее механизмы вернуть антииранские санкции Совбеза ООН. Россия и Китай эту попытку считают ничтожной. Европейцы и немцы, похоже, осознают, что Иран им не доверяет. И каких-либо видимых попыток стать посредниками в урегулировании конфликта страны ЕС не делают – такими посредниками стали Пакистан и другие крупные соседи Ирана. Возможно, и эти попытки провалятся, активные боевые действия возобновятся, но роль ЕС будет пассивной, как и в украинском мирном урегулировании, влезть в которое они тщетно пытаются – видимо, с целью его торпедирования. Причем если в качестве экономического и военного донора Украины роль ЕС основная, то предложить что-либо подобное тем же арабским монархиям Персидского залива ЕС, в общем, не в состоянии, хотя Франция и Великобритания связаны с ними военными соглашениями, имеют там воинские контингенты и поставляют оружие, пусть и в гораздо меньших объемах, чем США.