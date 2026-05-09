Неспровоцированная и провальная агрессия Соединенных Штатов и Израиля против Ирана показала не только ограниченность военного потенциала и чрезмерную самоуверенность глобального Запада. Фактическое поражение в самими же начатой войне продемонстрировало глубину раскола между различными частями некогда единого западного мира. Американский президент не стеснялся в выражениях, подвергая жесточайшей критике, а порой и унижению лидеров крупнейших стран Европейского союза. В течение месяца мировая общественность наблюдала череду публичных взаимных оскорблений, унижений и словесных атак между лидерами ведущих стран Запада. Дональд Трамп оскорблял лидеров Франции, Великобритании, Германии и Испании за нежелание помочь Вашингтону в войне против Исламской Республики. Те, в свою очередь, не только совершали критические нападки на действия США и Израиля, но и отказались предоставлять свои территории и военную инфраструктуру для нужд американских военных.