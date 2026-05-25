После начала американо-израильской операции против Ирана Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым. Танкерный трафик через этот ключевой маршрут сократился фактически до нуля. Удар пришелся по всем государствам Залива. Наиболее сильно пострадали те, у кого нет физической возможности обойти пролив: Катар потерял 92% нефтегазового экспорта и объявил форс-мажор по контрактам на СПГ, Ирак – 67%, Кувейт – 70%. Саудовская Аравия перенаправила около 4 млн барр. в сутки через трубопровод в порт Янбу на Красном море и оказалась в выигрыше: ее нефтяные доходы выросли на 10% за счет более высоких цен. Оман, экспортные терминалы которого расположены за пределами пролива, увеличил доходы на 80%. Трубопровод ADCOP позволил ОАЭ перенаправить часть потоков через Фуджейру, загрузка выросла с 1,17 млн барр. в сутки до войны до 1,9 млн на пике. Но это лишь половина довоенного экспорта. Goldman оценивает снижение нефтяных доходов ОАЭ на 25%.