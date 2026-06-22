Конференция здорового человека

Пресс-конференция традиционно длится чуть больше часа, а ее организаторы дают возможность задать вопрос любому аккредитованному журналисту – представителю и российских СМИ, и иностранных, и даже авторам финансовых Telegram-каналов. На ней прозвучало сразу два вопроса на тему, которая, несомненно, так или иначе волновала каждого присутствующего. Отвечая на первый из них – от корреспондента Reuters, – Набиуллина заверила, что отсутствие в публичном поле действительно связано с болезнью, но от комментариев на тему кадровых перестановок уклонилась. «Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда. Я на некоторое время потеряла голос, и единственное, что я могу сказать, – это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье», – отметила глава ЦБ. На второй вопрос – от журналиста Frank Media – председателю Банка России удалось отшутиться благодаря ошибке корреспондента, который спросил, готова ли Набиуллина остаться на третий срок. «Как мне подсказывает [зампредседателя ЦБ] Алексей Борисович [Заботкин], у меня уже сейчас третий срок», – сказала, сверкая улыбкой, Набиуллина. Она явно была довольна подвернувшейся удачной возможностью изящно уйти от прямого ответа на вопрос. И было бы насилием задавать его в третий раз.