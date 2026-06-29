Новый маккартизм

И не важно, что левые в США даже не очень социалисты по европейским меркам: значительная часть американского общества верит в их опасность. Ярым сторонникам Трампа доказывать ничего не надо, так как они без оглядки идут за своим лидером. То же самое касается республиканцев в целом. Среди них хоть и не все любят Трампа, но демократический социализм, продвигаемый конгрессвумен Александрией Окасио-Кортес или мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, им не нравится еще больше. Не обделен страхом перед «ультралевыми» и независимый американский избиратель, не ассоциирующий себя ни с одной из двух основных партий.