Новый маккартизм

Новый маккартизмЕсть ли идеология у президента США
Говоря о Дональде Трампе, люди часто употребляют слова «прагматик», «делец», а иногда и вовсе умудряются выговорить: «рационалист». На фоне личных высказываний американского президента может сложиться впечатление о его полной идеологической пустоте. Опровергать здесь нечего: Трамп был, есть и будет бизнес-шоумен, сосредоточенный на раскручивании своего бренда. Но это не значит, что он не способен использовать идеологию в этих целях.
Выбор златовласого слона пал на антикоммунизм как внутренний, так и внешнеполитический.
С последним все более-менее понятно. Апеллирование к опасностям коммунистических идей и стран, несущих их, для Америки не в новинку. Не случайно Трамп и его команда специально акцентируют внимание на том, что в Китае или на Кубе власть держат именно коммунистические партии. Являются ли они таковыми в реальности, ему все равно. Главным остается удобство, с которым он использует их существование для закрепления образа врага в глазах рядовых американцев. И это не просто слова, а действия с реальными последствиями. Например, жертвой такого подхода стали студенческие обмены с Китаем, страдающие из-за визовых и прочих ограничений.
Что касается внутриполитического антикоммунизма, то тут Трамп хоть и далек от маккартистов, но использует их тропы довольно умело. Основная цель, разумеется, демократы, ультралевое крыло которых он старается представить как собирательный образ всей партии. Если просто, то он пугает американцев, что демократы в случае победы на выборах устроят в Штатах большую Венесуэлу, Никарагуа, а то и полноценную Северную Корею.
И не важно, что левые в США даже не очень социалисты по европейским меркам: значительная часть американского общества верит в их опасность. Ярым сторонникам Трампа доказывать ничего не надо, так как они без оглядки идут за своим лидером. То же самое касается республиканцев в целом. Среди них хоть и не все любят Трампа, но демократический социализм, продвигаемый конгрессвумен Александрией Окасио-Кортес или мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, им не нравится еще больше. Не обделен страхом перед «ультралевыми» и независимый американский избиратель, не ассоциирующий себя ни с одной из двух основных партий.
Вот и получается, что левение демократов в целом Трамп использует ничем не хуже, чем демократы – сдвиг республиканцев вправо. Антикоммунизм – это не убеждение для него, а один из самых эффективных инструментов сохранения власти над своим электоратом.