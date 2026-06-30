Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX3 634+1,06%CNY Бирж.11,37-1,04%IMOEX2 349,81+2,81%RTSI952,03+1,89%RGBI114,01+0,83%RGBITR758,3+0,91%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Дума перед финишной прямой

Чем кроме предвыборных съездов занимались в июне парламентские партии
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

В первый месяц лета депутаты собирались на заседание всего четыре раза. Дума в мае сократила с трех до двух количество пленарных недель в месяц, а в июне уменьшилось и число заседаний в неделю. Тем не менее законотворческий конвейер не остановился: 56 новых федеральных законов принято, 20 отклонено.

Приближение начала избирательной кампании, конца сессии и всего созыва поддерживает стремление депутатов рассматривать документы в привычной спешке. Так, «экстерном» были приняты налоговые поправки для стабилизации ситуации на топливном рынке: упрощен импорт, введены стимулы для производства бензина. За день до этого первое чтение стремительно прошел законопроект о поддержке «Почты России».

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её