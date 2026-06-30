Дума перед финишной прямой

Дума перед финишной прямойЧем кроме предвыборных съездов занимались в июне парламентские партии
В первый месяц лета депутаты собирались на заседание всего четыре раза. Дума в мае сократила с трех до двух количество пленарных недель в месяц, а в июне уменьшилось и число заседаний в неделю. Тем не менее законотворческий конвейер не остановился: 56 новых федеральных законов принято, 20 отклонено.
Приближение начала избирательной кампании, конца сессии и всего созыва поддерживает стремление депутатов рассматривать документы в привычной спешке. Так, «экстерном» были приняты налоговые поправки для стабилизации ситуации на топливном рынке: упрощен импорт, введены стимулы для производства бензина. За день до этого первое чтение стремительно прошел законопроект о поддержке «Почты России».
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам