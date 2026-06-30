Дума перед финишной прямой

В первый месяц лета депутаты собирались на заседание всего четыре раза. Дума в мае сократила с трех до двух количество пленарных недель в месяц, а в июне уменьшилось и число заседаний в неделю. Тем не менее законотворческий конвейер не остановился: 56 новых федеральных законов принято, 20 отклонено.