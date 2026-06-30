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Северная Америка заглядывает в будущее

Как сложится судьба континентального соглашения о свободной торговле (USMCA)
Олег Краев , журналист-международник

Агрессивная торговая политика администрации Дональда Трампа, активная фаза которой пришлась на 2025 г., преподносилась как мера в интересах Америки. В итоге произвольное введение пошлин было признано судебными инстанциями США незаконным и имело далеко идущие негативные последствия. Этот курс не только стоил прибыли американским предприятиям, вынужденным адаптироваться к постоянно меняющимся условиям торговли, но и поставил под сомнение репутацию Вашингтона как надежного и предсказуемого контрагента – как минимум до окончания мандата действующего президента. Даже ближайшие партнеры США по соглашению о свободной торговле в Северной Америке (USMCA) – Канада и Мексика – были вынуждены искать способы обезопасить свою экономику от потрясений, спровоцированных Вашингтоном.

На 1 июля назначено заседание по пересмотру этого документа, который лежит в основе экономической системы с внутрирегиональной торговлей товарами и услугами почти на $2 трлн. Это мероприятие плановое, однако контекст переговоров США, Канады и Мексики придает ему оттенок чрезвычайности. Курс Вашингтона на достижение американских экономических интересов весьма грубыми методами, притязания на Альберту и Канаду в целом, ставшая привычной агрессивная риторика Трампа по поводу возможного нанесения ударов по инфраструктуре наркокартелей на мексиканской территории толкнули ближайших соседей на поиск способов снижения зависимости от Соединенных Штатов.

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