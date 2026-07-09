Путешествие по каналам

В 2005 г. YouTube начал называть каналами личные страницы с видеоконтентом по аналогии с телевизионным каналом. Сегодня значение стало шире. Термином обозначают Telegram-канал, экспертный дзен-канал, бренд-медиа, видеостраницу или нишевую площадку с регулярным контентом для определенной аудитории. Главное отличие канала от блога – в редакционной логике. Блог чаще строится вокруг личности автора, его интонации, взгляда и повседневного опыта. Канал развивается вокруг темы, экспертизы и регулярной пользы. Даже если его ведет один человек, аудитория подписывается не только на личность, а на системную аналитику, новости и их интерпретацию.