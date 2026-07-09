Путешествие по каналам

Путешествие по каналамКак сложности с дистрибуцией учат нас лучше пользоваться сетевыми инструментами
Каналы стали для бизнеса, СМИ и экспертов самостоятельным форматом регулярной коммуникации с аудиторией. По данным Telemetr, число русскоязычных Telegram-каналов с аудиторией более 100 000 подписчиков составляет почти 5000. В апреле 2026 г. общее количество подписок на каналы в Max превысило 300 млн. Развитие каналов в Telegram, MAX, «В контакте» и на других платформах усилило их роль. Ограничения и замедление Telegram показали, что оставлять всю коммуникацию в одном сервисе рискованно. Сохранить внимание аудитории смогут каналы, которые развиваются как медиапродукт с центральной темой и собственной ценностью для аудитории.
В 2005 г. YouTube начал называть каналами личные страницы с видеоконтентом по аналогии с телевизионным каналом. Сегодня значение стало шире. Термином обозначают Telegram-канал, экспертный дзен-канал, бренд-медиа, видеостраницу или нишевую площадку с регулярным контентом для определенной аудитории. Главное отличие канала от блога – в редакционной логике. Блог чаще строится вокруг личности автора, его интонации, взгляда и повседневного опыта. Канал развивается вокруг темы, экспертизы и регулярной пользы. Даже если его ведет один человек, аудитория подписывается не только на личность, а на системную аналитику, новости и их интерпретацию.