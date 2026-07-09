Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX3 596,5+3,56%CNY Бирж.11,202-0,74%IMOEX2 220,77+1,39%RTSI915,67+1,02%RGBI112,62+1,33%RGBITR751,51+1,33%
Главная / Мнения /

Путешествие по каналам

Как сложности с дистрибуцией учат нас лучше пользоваться сетевыми инструментами
Глеб Иванюшкин

Каналы стали для бизнеса, СМИ и экспертов самостоятельным форматом регулярной коммуникации с аудиторией. По данным Telemetr, число русскоязычных Telegram-каналов с аудиторией более 100 000 подписчиков составляет почти 5000. В апреле 2026 г. общее количество подписок на каналы в Max превысило 300 млн. Развитие каналов в Telegram, MAX, «В контакте» и на других платформах усилило их роль. Ограничения и замедление Telegram показали, что оставлять всю коммуникацию в одном сервисе рискованно. Сохранить внимание аудитории смогут каналы, которые развиваются как медиапродукт с центральной темой и собственной ценностью для аудитории.

В 2005 г. YouTube начал называть каналами личные страницы с видеоконтентом по аналогии с телевизионным каналом. Сегодня значение стало шире. Термином обозначают Telegram-канал, экспертный дзен-канал, бренд-медиа, видеостраницу или нишевую площадку с регулярным контентом для определенной аудитории. Главное отличие канала от блога – в редакционной логике. Блог чаще строится вокруг личности автора, его интонации, взгляда и повседневного опыта. Канал развивается вокруг темы, экспертизы и регулярной пользы. Даже если его ведет один человек, аудитория подписывается не только на личность, а на системную аналитику, новости и их интерпретацию.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте