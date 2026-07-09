Олимпийский прорыв

Ответ на вопрос, с чего это МОК развернулся на 180 градусов, может быть как строго юридическим, так и, выразимся грубовато, понятийным. Юридически все понятно: ОКР реформировал свой Устав и официально исключил из своего состава территориальные спортивные организации новых регионов РФ (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), устранив претензии МОКа к «нарушению территориальной целостности НОК Украины». Российская сторона подтвердила, что не ведет там спортивную деятельность.