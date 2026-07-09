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Олимпийский прорыв

Что и кому разрешил МОК
Евгений Слюсаренко , глава редакционного совета «Советского спорта»

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля провел дистанционное заседание, которое точно войдет в историю. По его итогам МОК, с оговоркой «временно», снял все санкции с Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшие с 12 октября 2023 г. Что это означает на практике?

Ответ на вопрос, с чего это МОК развернулся на 180 градусов, может быть как строго юридическим, так и, выразимся грубовато, понятийным. Юридически все понятно: ОКР реформировал свой Устав и официально исключил из своего состава территориальные спортивные организации новых регионов РФ (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), устранив претензии МОКа к «нарушению территориальной целостности НОК Украины». Российская сторона подтвердила, что не ведет там спортивную деятельность.

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