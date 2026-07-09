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Виртуальные торговые ряды

Устоит ли фундамент экономической теории в эпоху платформ
Ярослав Кузьминов , ректор Высшей школы экономики
Екатерина Кручинская , доцент департамента политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ, член Международного клуба молодых экономистов «Новое поколение»

В июльском номере научного журнала «Вопросы экономики» мы задались вопросом, который кажется простым только на первый взгляд: выдерживают ли классические категории экономической теории – труд, земля, капитал – столкновение с новой экономической сущностью – платформенной организацией экономики? Наше мнение – нет, не выдерживают.

Данные, технологии, инфраструктура доступа и координации не просто дополняют три традиционных фактора производства, но и меняют их природу. Труд перестает быть только физическим или квалифицированным действием, он все чаще опосредован алгоритмами, которые определяют, кому, когда и на каких условиях предлагать работу. Капитал утрачивает исключительно вещную форму – данные и интеллектуальная собственность уже давно стали его равноправными составляющими, причем в отличие от станков или зданий они не амортизируются в процессе использования. Земля, а именно локация, уступает место инфраструктуре доступа, не знающей физических границ и открытой для интеграции из любой физической точки. Рыночная координация замещается или дополняется алгоритмическим управлением, которое принимает решения о ценах, условиях и контрагентах без прямого участия человека.

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