Виртуальные торговые ряды

Данные, технологии, инфраструктура доступа и координации не просто дополняют три традиционных фактора производства, но и меняют их природу. Труд перестает быть только физическим или квалифицированным действием, он все чаще опосредован алгоритмами, которые определяют, кому, когда и на каких условиях предлагать работу. Капитал утрачивает исключительно вещную форму – данные и интеллектуальная собственность уже давно стали его равноправными составляющими, причем в отличие от станков или зданий они не амортизируются в процессе использования. Земля, а именно локация, уступает место инфраструктуре доступа, не знающей физических границ и открытой для интеграции из любой физической точки. Рыночная координация замещается или дополняется алгоритмическим управлением, которое принимает решения о ценах, условиях и контрагентах без прямого участия человека.