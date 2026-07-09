За все хорошее

За все хорошееЧто мы празднуем 8 июля
В среду в России прошел День семьи, любви и верности. Праздник был полуофициально учрежден в 2008 г. стараниями тогдашней первой леди Светланы Медведевой и официально введен в национальный календарь указом Владимира Путина четыре года назад.
На вопрос о том, прижился ли праздник, можно отвечать двумя способами: если смотреть в окно, празднующих не видно. Если смотреть новости, полстраны только и мечтает теперь вступить в брак 8 июля.
Правда где-то посередине. Когда праздник придумывали, он, пожалуй, выглядел как некое излишество, необязательная ветвь на тогда еще юном деревце импортозамещения всего, включая День св. Валентина. В 2026 г. оптика совсем другая: государственная поддержка праздника любви и семьи выглядит как попытка приоткрыть немного будущего перед теми, кто его видеть перестал – за новостями и связанными с ними понятными страхами.