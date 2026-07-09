За все хорошее

Правда где-то посередине. Когда праздник придумывали, он, пожалуй, выглядел как некое излишество, необязательная ветвь на тогда еще юном деревце импортозамещения всего, включая День св. Валентина. В 2026 г. оптика совсем другая: государственная поддержка праздника любви и семьи выглядит как попытка приоткрыть немного будущего перед теми, кто его видеть перестал – за новостями и связанными с ними понятными страхами.