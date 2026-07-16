Ставка на ключ

Ставка на ключПочему денежный рынок выигрывает во времена волатильности
Конец первого полугодия 2026 г. выдался напряженным для финансового рынка. Июнь стал особенно волатильным: доходность практически всех инструментов фондового рынка ушла в красную зону. Мы видели снижение стоимости акций, облигаций. Не стали исключением драгметаллы, нефть, криптовалюты и другие активы. На этом фоне выделяется один сегмент, который не только продемонстрировал устойчивость, но и показал рост. Это денежный рынок.
С начала года его доходность опередила индексы совокупной доходности облигаций и доходности акций: 7,7% против 3,2 и -12,7% соответственно. По итогам II квартала 2026 г. индекс накопленной доходности денежного рынка (RUSFARIND) составил 3,6%. Иными словами, это доходность, которую мог бы получить инвестор, если бы непрерывно держал активы в денежном рынке. Для сравнения: полная доходность акций за аналогичный период оставалась отрицательной – -14,2% (индекс MCFTRR), а совокупная доходность облигаций составила -1,3% (индекс RUABITR). На более продолжительном отрезке времени доходность денежного рынка демонстрирует устойчивый восходящий тренд.