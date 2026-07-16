Ставка на ключ

С начала года его доходность опередила индексы совокупной доходности облигаций и доходности акций: 7,7% против 3,2 и -12,7% соответственно. По итогам II квартала 2026 г. индекс накопленной доходности денежного рынка (RUSFARIND) составил 3,6%. Иными словами, это доходность, которую мог бы получить инвестор, если бы непрерывно держал активы в денежном рынке. Для сравнения: полная доходность акций за аналогичный период оставалась отрицательной – -14,2% (индекс MCFTRR), а совокупная доходность облигаций составила -1,3% (индекс RUABITR). На более продолжительном отрезке времени доходность денежного рынка демонстрирует устойчивый восходящий тренд.