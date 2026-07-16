Чьи ценности, того и будущее

Представьте магазин, где товары без маркировки, состава и гарантий – «работает, но если что, производитель ни при чем». Примерно на таких условиях человечество приняло искусственный интеллект. И только сейчас, на Глобальном диалоге ООН по искусственному интеллекту, стало очевидно: технология перестала быть инженерной задачей. Она превратилась в пространство, где сталкиваются ценности – и тот, кто формирует стандарты, формирует будущее.