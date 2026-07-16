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Чьи ценности, того и будущее

Как Глобальный диалог ООН превратил ИИ из инженерной задачи в вопрос стандартов
Павел Голосов , директор Института общественных наук РАНХиГС (Президентская академия)

Представьте магазин, где товары без маркировки, состава и гарантий – «работает, но если что, производитель ни при чем». Примерно на таких условиях человечество приняло искусственный интеллект. И только сейчас, на Глобальном диалоге ООН по искусственному интеллекту, стало очевидно: технология перестала быть инженерной задачей. Она превратилась в пространство, где сталкиваются ценности – и тот, кто формирует стандарты, формирует будущее.

Доклад Независимой международной научной группы фиксирует напряженность. Три четверти вычислительных мощностей суперкомпьютеров, работающих с ИИ, сосредоточены в США. Почти все значимые модели созданы там же или в Китае. Группа западных компаний проецирует свои стандарты на весь мир, а целые языковые группы остаются за пределами цифры. Разрыв между глобальным Севером и Югом (включая регионы, где до сих пор нет устойчивого интернета), усугубляет картину.

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