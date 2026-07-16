Будущее принадлежит не нам

Будущее принадлежит не намКак новые алгоритмы ставят старые вопросы
Инструменты, основанные на использовании искусственного интеллекта (ИИ), уже стали частью медиабизнеса, но пока, как любят говорить аналитики, они используются в основном для оптимизации рутинных операций – например, для работы с новостными лентами. Жанр редакционной колонки относится как бы к наиболее охраняемой области – это подчеркнуто авторское высказывание. А между тем становится, конечно, все труднее удерживаться от соблазна обратиться к ИИ-модели.
ИИ-инструменты быстро трансформируют реальность вокруг нас. Они до неузнаваемости меняют прежде всего сферу работы с информацией. Долгие часы кропотливой расшифровки аудиозаписи сэкономлены программами, за несколько секунд трансформирующими двухчасовую запись в текстовый документ с тайм-кодами и «разбором» по голосам. Доля редакционных функций, которые могут быть с успехом переложены на ИИ, уже сейчас гораздо выше, чем это необходимо для сохранения у сотрудников относительной уверенности хотя бы в некоторых аспектах завтрашнего дня, если не оседлать новинки.
Классическая редакция, конечно, далеко не единственный социальный институт, сталкивающийся с необходимостью переизобретать свой функционал. Задаваться вопросом, что чувствовали монахи-переписчики в скриптории, когда им впервые показали книгу, напечатанную на печатном станке, вместе с журналистами приходится библиотекарям, музейным хранителям, архивистам, преподавателям университетов – вообще всем, кто имеет отношение к сбору, обработке и трансляции данных. Причем чувство неуверенности нарастает у них пропорционально усилиям, которые они в последние 2–3 десятилетия вложили в цифровую доступность находящихся в их распоряжении данных.
Обещает ли происходящее скорый коллапс целых сегментов сложившейся в эти десятилетия экономики услуг? Кажется, что и да и нет. Да – в том смысле, что всем, кто работает с информацией, придется переизобретать себя и свое дело: от бизнес-моделей, завязанных на дистрибуцию контента, до процедур контроля уровня знаний и навыков школьников и студентов, включая еще миллион разнообразных параметров. Нет – в том смысле, что ИИ-ассистент пока выглядит существенно более доступным инструментом, чем печатный станок даже через пару сотен лет после его изобретения. Но алгоритмы уже меняют нас – и преуспеют в этом. Будущее совершенно точно не принадлежит нам, какими мы были вчера. Но у нас по-прежнему есть возможность вообразить и построить будущее для себя: как пелось в детской песенке, «нарисуем – будем жить». Главное – не расхотеть рисовать.