Будущее принадлежит не нам

Обещает ли происходящее скорый коллапс целых сегментов сложившейся в эти десятилетия экономики услуг? Кажется, что и да и нет. Да – в том смысле, что всем, кто работает с информацией, придется переизобретать себя и свое дело: от бизнес-моделей, завязанных на дистрибуцию контента, до процедур контроля уровня знаний и навыков школьников и студентов, включая еще миллион разнообразных параметров. Нет – в том смысле, что ИИ-ассистент пока выглядит существенно более доступным инструментом, чем печатный станок даже через пару сотен лет после его изобретения. Но алгоритмы уже меняют нас – и преуспеют в этом. Будущее совершенно точно не принадлежит нам, какими мы были вчера. Но у нас по-прежнему есть возможность вообразить и построить будущее для себя: как пелось в детской песенке, «нарисуем – будем жить». Главное – не расхотеть рисовать.