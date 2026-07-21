Непогодный фактор

Сельское хозяйство гораздо больше других отраслей зависит от погоды. В 2024 г. серьезным испытанием стали возвратные майские заморозки, от которых пострадали плодово-ягодные культуры, а также чередование засухи с обильными ливнями, снизившее в тот год сбор картофеля. В следующий сезон опасения за будущий урожай зерна породила засуха на юге страны, но реализовались они только для кукурузы. Валовой сбор всего зерна в 2025 г. стал третьим в истории России, масличных – обновил рекорд, а выпуск сельхозпродукции вырос почти на 5%.