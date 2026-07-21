Непогодный фактор

Непогодный факторВ каких условиях идет битва за урожай
Сельское хозяйство гораздо больше других отраслей зависит от погоды. В 2024 г. серьезным испытанием стали возвратные майские заморозки, от которых пострадали плодово-ягодные культуры, а также чередование засухи с обильными ливнями, снизившее в тот год сбор картофеля. В следующий сезон опасения за будущий урожай зерна породила засуха на юге страны, но реализовались они только для кукурузы. Валовой сбор всего зерна в 2025 г. стал третьим в истории России, масличных – обновил рекорд, а выпуск сельхозпродукции вырос почти на 5%.
Теперь сектор погрузился в пучину новых невзгод. Помимо дождей в центральной части страны и в среднем умеренно теплого июня, полевые работы и начало уборки в западных и южных регионах осложнили повсеместное удорожание и локальный дефицит дизтоплива. Труднее других пришлось небольшим хозяйствам: они в отличие от крупных агрохолдингов редко закупают солярку впрок.
Правительство ситуацию контролирует: к ее решению подключены профильные ведомства, меры по стабилизации поставок проводятся региональными властями, введены таможенно-тарифные ограничения (до конца июля производители дизеля не смогут его экспортировать). Минсельхоз для оперативного решения вопросов обеспечения аграриев топливом открыл горячую линию. Потребности аграрно-промышленного комплекса для проведения сезонных полевых работ обеспечиваются в приоритетном порядке.
По состоянию на 29 июня уборочная кампания проходила в штатном режиме, несмотря на сохраняющееся влияние погодных факторов в отдельных регионах, заявляли в Минсельхозе. Затем темпы замедлились: 10 июля министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что из-за неблагоприятной погоды в начале посевной уборочная кампания идет с некоторым отставанием, но потенциал урожая очень хороший. Прогноз валового сбора зерна в 2026 г. пока не озвучен. В прошлом году первая официальная оценка стала известна гораздо раньше – в конце мая.
Из-за погоды сейчас непросто в Свердловской области (по данным Росстата, в 2025 г. на нее пришлось около 0,5% общероссийского сбора зерна): регион не первую неделю во власти дождей. По данным территориального МЧС, переувлажнение верхнего слоя почвы наблюдается в среднем около месяца, а улучшения агрометеорологической обстановки на полях в ближайшие дни не ожидается. От паводков страдают и другие агропромышленные субъекты: Оренбургская и Челябинская области, Кабардино-Балкария и Дагестан.
Практика показывает, что аграрии и государство успешно, хотя и отчасти дорогой ценой справляются с климатическими потрясениями. Экстраполируя опыт предыдущих лет, вполне можно предположить, что вызовы погодного и непогодного рода снова удастся преодолеть. В 2024 г. ситуация с обеспеченностью аграриев топливом из-за роста цен и локальных сбоев поставок тоже была непростой. Зерна собрали примерно на 13% меньше, чем в 2023 г., но и внутренние потребности, и экспорт были обеспечены.