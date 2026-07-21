Ложка каши

Но болельщики при желании могут переключиться с «каши» на другие «блюда» – теннис, легкую атлетику или смешанные единоборства. У футболистов такой возможности нет: играют много. У топов при отсутствии травм в среднем набегает 60–70 матчей за сезон при мизерном для такой нагрузки трехнедельном отпуске. Безусловно, игроки получают солидные деньги, но их наличие не спасает организм от последствий работы на износ. В итоге на ЧМ-2026 не раз случались эпизоды, когда футболист получал травму на ровном месте или просто опускался на газон, не в силах продолжать. Все это влияет на качество игры, но зрители подустали, чтобы разразиться на этот счет критической тирадой. Тем более их внимание мгновенно перехватывают – музыкой, рекламой, селебрити и прочими шоу-ингредиентами. Кажется, на ЧМ-2026 футбол лишь с большой натяжкой можно было назвать главным событием. Организаторы стремились создать гигантский развлекательный проект, в котором игроки и болельщики – отличные инструменты для получения прибыли. По данным The Guardian, ЧМ-2026 принес ФИФА $15 млрд – это на 36% больше ожидаемого. Но даже по нашу сторону океана не оставляло ощущение своеобразной виртуальной реальности: шоу перед матчами, после, в перерывах, паузы на водопой с потоком рекламы. Футбол образца ЧМ-2026 стал похож на игры Национальной баскетбольной ассоциации или Национальной хоккейной лиги, где на условную минуту чистого игрового времени приходится, по ощущениям, столько же (если не больше) рекламы и шоу-элементов.