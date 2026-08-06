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Гонка за железом

OpenAI, Anthropic и Китай начинают борьбу за рынок ИИ-чипов
Денис Филиппов , генеральный директор MWS AI

Одна из самых обсуждаемых новостей лета – ИИ-компания OpenAI выходит на рынок чипов. Первый продукт, получивший название Jalapeño, обещают выпустить до конца года. Он проектируется для инференса. Так называют этап вычислений, на котором уже обученная нейросеть обрабатывает данные от пользователя и генерирует для него ответы. Работу над чипом компания ведет с прошлого года совместно с американским разработчиком ИИ-ускорителей Broadcom. И, по заявлениям партнеров, первые тесты уже показывают «существенно лучшую производительность на ватт, чем современные передовые решения». OpenAI не упоминает конкретных названий, но можно предположить, что речь идет об ускорителях Nvidia вроде H100.

OpenAI не единственная ИИ-компания, которая идет в этом направлении. В начале июля стало известно, что ближайший конкурент американского гиганта – Anthropic ведет переговоры с Samsung о производстве кастомного ИИ-чипа. По этому же пути идут и некоторые китайские разработчики. По данным Reuters, над ИИ-чипом работает DeepSeek. Как и Jalapeño, он предназначен для инференса.

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