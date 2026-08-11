Фидель на века

Во времена позднего СССР одной из проблем социалистического лагеря был дефицит ярких лидеров. И на общем фоне Фидель – харизматичный, с роскошной бородой, в полевой форме и берете – выглядел как сошедший с экрана киногерой. Это был наглядный контраст со стареющими, одетыми в строгие костюмы членами советского политбюро. А в образе Острова свободы гармонично слились политические, эмоционально-психологические и мифологическое сюжеты. С одной стороны, поражал сам грандиозный триумф кубинской революции – горстка смельчаков (всего 82 человека), под руководством Фиделя высадившихся 2 декабря 1956 г. с яхты «Гранма», за два с небольшим года превратилась в сильнейшую армию, которая в январе 1959 г. вошла в Гавану. С другой стороны, кровопролитие и ужасы, сопровождающие любую гражданскую войну, в глазах стороннего наблюдателя были прикрыты экзотическим флером. Для советских людей, особенно живших в суровых северных широтах, Куба стала воплощением тропического рая – пальмы, океан, солнце, зажигательная музыка, ром и дым гаванских сигар. Вечный праздник на фоне революционных перемен!