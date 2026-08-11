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Фидель на века

Чем кубинский лидер оказался важен для поколения позднего СССР
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

13 августа исполняется 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро. Думаю, в эти дни не будет недостатка в статьях и комментариях, раскрывающих жизненный путь великого команданте. Поэтому постараюсь понять, какое влияние эта историческая фигура оказала лично на меня и на мое поколение и насколько она еще актуальна в наши дни.

Во времена позднего СССР одной из проблем социалистического лагеря был дефицит ярких лидеров. И на общем фоне Фидель – харизматичный, с роскошной бородой, в полевой форме и берете – выглядел как сошедший с экрана киногерой. Это был наглядный контраст со стареющими, одетыми в строгие костюмы членами советского политбюро. А в образе Острова свободы гармонично слились политические, эмоционально-психологические и мифологическое сюжеты. С одной стороны, поражал сам грандиозный триумф кубинской революции – горстка смельчаков (всего 82 человека), под руководством Фиделя высадившихся 2 декабря 1956 г. с яхты «Гранма», за два с небольшим года превратилась в сильнейшую армию, которая в январе 1959 г. вошла в Гавану. С другой стороны, кровопролитие и ужасы, сопровождающие любую гражданскую войну, в глазах стороннего наблюдателя были прикрыты экзотическим флером. Для советских людей, особенно живших в суровых северных широтах, Куба стала воплощением тропического рая – пальмы, океан, солнце, зажигательная музыка, ром и дым гаванских сигар. Вечный праздник на фоне революционных перемен!

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