Культурная прошивка

Культурная прошивкаРоссия и другие страны пытаются заложить культурный код в искусственный интеллект
Правительство собирается задать ориентиры традиционных духовных ценностей для суверенных и национальных моделей искусственного интеллекта (ИИ). Проверять степень их нравственности поручат независимым испытательным лабораториям. За основу возьмут указ президента, где среди традиционных ценностей указаны патриотизм, крепкая семья, справедливость, коллективизм, историческая память, гуманизм и приоритет духовного над материальным.
Россия в этом плане не первопроходец. На прошлой неделе американская корпорация Apple объявила о том, что вместе с китайской технологической компанией Alibaba занимается обучением модели для рынка КНР, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники. Китайский IT-гигант поделился с американским вендором экспертизой в понимании культурного контекста. В соседнем с нами Казахстане также озабочены сохранением духовных и культурных ценностей при применении ИИ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что «историко-культурное наследие тюркских народов имеет особое значение для идентичности, единства и солидарности» при применении передовых технологий.
В Евросоюзе, напротив, нет такой практики в том понимании, которое хотят установить в российском законодательстве. Регулирование ИИ у европейцев опирается скорее на правовые нормы, а не на идеологические или религиозные категории.
Хоть опыт у всех разный, но все же можно сказать, что современное общество постепенно движется от глобализации к национальной самобытности и идентичности. И в этом плане ИИ впитывает те культурные особенности, которые формирует для него среда. Народы отличаются друг от друга языком, традициями, религией, историей и географическим положением. И чем больше ИИ будет находиться в привычном ему окружении, тем больше он будет приобретать отличий от своих международных нейросетевых собратьев.
Сможем ли мы обучить ИИ тем ценностям, которые нам привили в семье и обществе, предстоит понять со временем. Но уже сейчас мы наблюдаем, как глобальный ИИ становится индивидуальным. Должно быть, не за горами времена, когда нейросеть станет чем-то вроде зубной щетки: предметом настолько личным и привычным, что день без нее будет казаться неправильным.