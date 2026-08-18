Культурная прошивка

Хоть опыт у всех разный, но все же можно сказать, что современное общество постепенно движется от глобализации к национальной самобытности и идентичности. И в этом плане ИИ впитывает те культурные особенности, которые формирует для него среда. Народы отличаются друг от друга языком, традициями, религией, историей и географическим положением. И чем больше ИИ будет находиться в привычном ему окружении, тем больше он будет приобретать отличий от своих международных нейросетевых собратьев.