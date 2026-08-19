Золотой флот Трампа

Золотой флот ТрампаКак американский президент пытается решить проблемы американского кораблестроения
Президент США Дональд Трамп 13 августа издал меморандум о развитии американского кораблестроения. Ранее, в апреле 2025 г., был опубликован указ «О восстановлении американского морского господства». А в декабре того же года была озвучена амбициозная программа развития ВМС США, которая получила типичное для второй администрации Трампа название «Золотой флот». Помимо прочего она предполагала разработку и строительство нового класса линкоров типа Trump.
В числе приоритетов администрации Трампа важное место занимает развитие американской промышленности, существенной компонентой которой является судостроение. Судостроение тесно связано с ОПК и атомной промышленностью. Развитие флота нужно и в рамках стратегического соперничества с Китаем, и для реализации цели Трампа «сделать Америку снова великой». Трамп хочет встать в один ряд с такими выдающимися американскими президентами прошлого, как Рейган и Рузвельт, которые запомнились в том числе и укреплением американской морской мощи.