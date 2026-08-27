«Большая фарма»: отцы, дети и капитализм

Ученый-энтузиаст (Игорь Гордин – «Золотое дно») изобрел лекарство, способное вылечить любую болезнь, в том числе рак на поздних стадиях. Теперь надо как-то оповестить мир об открытии, наладить выпуск препарата и при этом желательно, чтобы жадные капиталисты не отобрали у исследователя его собственную разработку. Посоветовавшись со всепонимающей женой (Алена Хмельницкая – «Сердца трех»), сыном – пластическим хирургом (Сергей Горошко – «Майор Гром») и дочерью-неврологом (Ольга Лерман – «Поехавшая»), герой решает искать финансово-организационную поддержку у крупного бизнеса. В разгар семейного совета раздается глухой удар в дверь – это насмерть разбилась птица, и такое тревожное предзнаменование, конечно же, не сулит предприятию ничего хорошего.