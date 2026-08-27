«Большая фарма»: отцы, дети и капитализм

«Большая фарма»: отцы, дети и капитализмНа Okko выходит сериал о том, что фармакологические корпорации – зло, но простые люди тоже не ангелы
Ученый-энтузиаст (Игорь Гордин – «Золотое дно») изобрел лекарство, способное вылечить любую болезнь, в том числе рак на поздних стадиях. Теперь надо как-то оповестить мир об открытии, наладить выпуск препарата и при этом желательно, чтобы жадные капиталисты не отобрали у исследователя его собственную разработку. Посоветовавшись со всепонимающей женой (Алена Хмельницкая – «Сердца трех»), сыном – пластическим хирургом (Сергей Горошко – «Майор Гром») и дочерью-неврологом (Ольга Лерман – «Поехавшая»), герой решает искать финансово-организационную поддержку у крупного бизнеса. В разгар семейного совета раздается глухой удар в дверь – это насмерть разбилась птица, и такое тревожное предзнаменование, конечно же, не сулит предприятию ничего хорошего.
Все действительно оказывается непросто. Фармакологические гиганты в лице вымышленной швейцарско-китайской компании «Лефевр» хотят купить формулу препарата, но не для того, чтобы запустить в производство, а чтобы не допустить его выхода на рынок. Местный миллиардер Меркулов (Антон Васильев – «Хрустальный»), напротив, готов продвигать панацею всеми правдами и неправдами, но в его бизнес-планах благо человечества тоже вроде бы не является обязательным условием.