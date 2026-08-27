«Трудно быть богом»: застрявшие в Средневековье

Сюжетный скелет повести братьев Стругацких просматривается в сериале как сквозь тусклое стекло – все знакомо и незнакомо одновременно. История завязывается чуть раньше, чем в книге, – с обстоятельств, как все-таки историк с Земли Антон (серб Александр Радойичич – первая главная роль в русскоязычном сериале) оказался на далекой планете, застрявшей в Средневековье. Земляне давно и инкогнито ведут здесь включенное наблюдение, пытаясь понять, почему Ренессанс никак не начнется.