«Трудно быть богом»: застрявшие в Средневековье

«Трудно быть богом»: застрявшие в СредневековьеМасштабный сериал по культовой повести Стругацких вызывает в памяти «Игру престолов» и «Дюну» Дени Вильнева
Сюжетный скелет повести братьев Стругацких просматривается в сериале как сквозь тусклое стекло – все знакомо и незнакомо одновременно. История завязывается чуть раньше, чем в книге, – с обстоятельств, как все-таки историк с Земли Антон (серб Александр Радойичич – первая главная роль в русскоязычном сериале) оказался на далекой планете, застрявшей в Средневековье. Земляне давно и инкогнито ведут здесь включенное наблюдение, пытаясь понять, почему Ренессанс никак не начнется.
Подгонять ход истории запрещают правила Института – разрешается лишь спасать от физического уничтожения наиболее выдающихся деятелей науки и культуры, из которых может когда-нибудь прорасти Возрождение. Несмотря на владение «базисной теорией», гаджеты и продвинутую медицину, историки периодически гибнут «в поле» – так место погибшего товарища занял Антон, взявший имя благородного дона Руматы Эсторского. В королевство Арканар его привели не столько научные интересы – он хочет разыскать пропавшего без вести отца, тоже историка, которого местные знают как лекаря Будаха.