Почему частичная мобилизация сейчас не нужна

Понятно, что кроме дестабилизации российского тыла целью этой пропаганды является и украинская аудитория – ей надо показать, что у врага ситуация не лучше. Отлов мобилизуемых прямо на улицах, в том числе с применением силы, давно носит на Украине массовый характер, а выезд мужчин призывного возраста (25–60 лет) за границу запрещен уже пятый год.