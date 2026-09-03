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Почему частичная мобилизация сейчас не нужна

В 2022 г. ее провели в другой обстановке
Алексей Никольский , редактор отдела «Международный опыт» газеты «Ведомости»

Российский президент Владимир Путин на вопрос журналиста в Бишкеке о возможной мобилизации ответил кратко, назвав разговоры об этом «чушью собачьей и информационной атакой на Россию». Российские официальные лица опровергали эти слухи неоднократно.

Действительно, разгоном таких псевдоновостей занимаются преимущественно украинские и проукраинские ресурсы, причем называются разные сроки – то в конце августа, то сразу после выборов в Госдуму, то спустя некоторое время после них. Есть и материалы, где пытаются доказать, что какая-то «скрытая мобилизация» уже идет.

Понятно, что кроме дестабилизации российского тыла целью этой пропаганды является и украинская аудитория – ей надо показать, что у врага ситуация не лучше. Отлов мобилизуемых прямо на улицах, в том числе с применением силы, давно носит на Украине массовый характер, а выезд мужчин призывного возраста (25–60 лет) за границу запрещен уже пятый год.

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Чтобы понять, что такие действия не нужны, стоит обратиться к ситуации сентября 2022 г., когда российские власти решились на проведение достаточно крупной частичной мобилизации (300 000 человек). К тому моменту российские войска перестали наступать в Харьковской и Херсонской областях.

Пополнять действующую с февраля и сильно уступающую противнику в численности группировку за счет внутренних округов было весьма затруднительно. Набор добровольцев, в том числе из мест заключения, не мог сыграть решающей роли прежде всего в развертывании нужного количества новых формирований, необходимых для закрытия брешей на фронте, так как процесс вербовки растянут по времени.

В этой ситуации, чтобы стабилизировать фронт, без частичной мобилизации было не обойтись.

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Однако ни при попытке контрнаступления ВСУ в начале лета 2023 г., ни при вторжении противника в Курскую область в 2024 г. о мобилизации не шло речи, хотя обстановка в первые дни складывалась весьма драматично.

Сейчас же Российская армия не отступает, а наступает. Да, резервы нужны и при наступлении, но темпы пополнения за счет добровольцев и контрактников достаточные.

В том числе потому, что нет необходимости в создании новых соединений для формирования многочисленных группировок с целью массированных ударов – война дронов не позволяет их создать. И нужна ли в такой ситуации мобилизация?

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