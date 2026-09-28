Место стабильности

Новый созыв уже ставит рекорды. Впервые за всю историю Госдумы она соберется максимально оперативно после дня голосования – через 10 дней. Такого не было ни разу. Быстрее всего депутаты собирались в 2011 и 2016 гг.: тогда между волеизъявлением и первым заседанием проходило 17 дней. В 2021-м срок был чуть больше – 23 дня. Тогда голосование прошло 19 сентября, а первое заседание – 12 октября.