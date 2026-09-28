Место стабильности

Место стабильностиГосдума начнет работу над бюджетом под присмотром опытного спикера
Государственная дума девятого созыва начнет работу на этой неделе. Первое заседание – 30 сентября. С этого момента прекратятся полномочия всех действующих (пока еще) депутатов, а полномочия нового созыва вступят в силу.
Новый созыв уже ставит рекорды. Впервые за всю историю Госдумы она соберется максимально оперативно после дня голосования – через 10 дней. Такого не было ни разу. Быстрее всего депутаты собирались в 2011 и 2016 гг.: тогда между волеизъявлением и первым заседанием проходило 17 дней. В 2021-м срок был чуть больше – 23 дня. Тогда голосование прошло 19 сентября, а первое заседание – 12 октября.
Теперь депутаты, едва избравшись, вступив в должность и поделив кабинеты, смогут сразу начать работу над бюджетом и сопровождающими его законопроектами. Что идет в пакете, все уже успели изучить. Гипотетически ничто не мешало проработать их и уходящему, восьмому созыву. Но, видимо, в этом есть определенный символизм – ответственность за новые правила предстоит нести переизбранным депутатам.
Элла Памфилова, подводя итоги голосования, отметила важную деталь. Госдума обновляется практически наполовину. Правда, и этого она не говорила, среди новых фактически нет случайных людей. А те из думских дебютантов, кто готовится занять важные посты, давно работают с властью.
Заметила Памфилова и другое – «очень мощный костяк» депутатов остается. У руля – председатели большинства ключевых комитетов (замены точечные). Причины понятны – думская машина не может давать сбои в такой ответственный период. Особенно в период принятия бюджета. А последние 10 лет они связаны: в 2016 г. думские выборы впервые были перенесены с декабря на сентябрь, когда начинается активная работа над финансовыми документами.
Впереди некоторая борьба под ковром. Перераспределение полномочий между комитетами и комиссиями, а также между вице-спикерами, в рядах которых – косметическое обновление. Кадровые решения закладывают некоторую интригу: например, о зоне ответственности Ирины Яровой с новым статусом первого зампреда Госдумы и Александра Жукова, который отвечал за законопроектную деятельность и бюджет, а стал рядовым замом.
Важно и другое. Кажется, из розыгрыша в кадровом пасьянсе, который раскладывается на фоне выборов, выведена главная фигура на Охотном Ряду. На минувшей неделе публично в спикеры вновь номинирован Вячеслав Володин, во время работы которого полномочия Госдумы (заложенные в ст. 103 Конституции) были несколько увеличены.
За него, конечно, еще должны проголосовать коллеги (решение принимается простым большинством). Отличительная особенность нижней палаты парламента от некоторых других органов власти – досрочно не покидал свой пост ни один спикер Госдумы. Полномочия девятого созыва заканчиваются в 2031 г.