Культурная жертва отравления

Когда в ответ на «провокационные действия британской стороны» и «бездоказательные обвинения Российской Федерации» в отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Россия объявляет персонами нон грата 23 дипломата, это воспринимается как совершеннейшая рутина, ритуальный жест (тем более что британцы выслали такое же количество наших дипломатов первыми). Можно даже сказать, что в сознании рядового российского обывателя дипломаты – это такой коллективный зицпредседатель Фунт из «Золотого теленка», который на то и нужен, чтобы быть наказанным при очередном обострении международных отношений.

Другое дело, когда помимо этой скучной процедуры российские власти начинают (в соответствии с интернет-мемом) «бомбить Воронеж» – запрещать своим гражданам есть настоящий пармезан с хамоном или, вот как в случае с происшествием в Солсбери, прекращать деятельность в России Британского совета. Под предлогом неурегулированности его статуса, что бы это ни значило. Британский совет, начавший работать еще в СССР в 1945 г., но быстро закрывшийся, вернулся к нам в 1992 г. – с тех пор его статус, выходит, регулировали-регулировали, да так и не урегулировали. Ну разве что 10 лет назад урегулировали частично – тогда были закрыты региональные отделения. И только теперь в России объявлено об окончательном решении британского вопроса.

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