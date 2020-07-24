Украинские хакеры сломали американский фондовый рынок

Госдепартамент США объявил о награде за информацию, которая позволит задержать граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко, – по $1 млн за каждого. Об этом сообщило посольство США на Украине. Они разыскиваются «за участие в транснациональной организованной преступности, в частности в киберпреступности».