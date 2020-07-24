Украинские хакеры сломали американский фондовый рынок

Украинские хакеры сломали американский фондовый рынокСША разыскивают преступников, совершивших «крупнейшее компьютерное мошенничество в истории»
Сегодня Соединенные Штаты объявили награду за информацию, которая поможет арестовать и осудить двух украинских киберпреступников.
Госдепартамент США объявил о награде за информацию, которая позволит задержать граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко, – по $1 млн за каждого. Об этом сообщило посольство США на Украине. Они разыскиваются «за участие в транснациональной организованной преступности, в частности в киберпреступности».
Эта история началась еще в октябре 2012 г., когда специалисты Центра анализа и выявления нарушений, действующего при Комиссии по ценным бумагам США (SEC), обнаружили в интернете видеоролик, демонстрирующий взлом сервера, принадлежавшего новостному агентству PR Newswire.
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