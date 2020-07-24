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Украинские хакеры сломали американский фондовый рынок

США разыскивают преступников, совершивших «крупнейшее компьютерное мошенничество в истории»
Максим Рубченко
Сегодня Соединенные Штаты объявили награду за информацию, которая поможет арестовать и осудить двух украинских киберпреступников.
Майк Помпео госсекретарь США

Госдепартамент США объявил о награде за информацию, которая позволит задержать граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко, – по $1 млн за каждого. Об этом сообщило посольство США на Украине. Они разыскиваются «за участие в транснациональной организованной преступности, в частности в киберпреступности».

Эта история началась еще в октябре 2012 г., когда специалисты Центра анализа и выявления нарушений, действующего при Комиссии по ценным бумагам США (SEC), обнаружили в интернете видеоролик, демонстрирующий взлом сервера, принадлежавшего новостному агентству PR Newswire.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных