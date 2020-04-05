Что нужно знать, прежде чем подавать декларацию о доходах за 2019 год

Изменились и правила налогообложения при продаже недвижимости, ранее полученной в дар. В общем случае НДФЛ не облагаются подарки от близких родственников, в остальных случаях получатель должен заплатить 13% со стоимости дара. «Ранее НДФЛ необходимо было исчислять со всей стоимости объекта, а при его последующей продаже вновь уплачивать налог с возможностью применения налогового вычета в размере 1 млн руб.», – говорит старший юрист юридической фирмы «Гин и партнеры» Мария Лоецкая. Теперь же владельцы «подарка» могут выбирать между этой схемой и новой. По ней выручка от продажи может быть уменьшена на сумму, с которой налог был уплачен в момент дарения, или на сумму расходов дарителя на приобретение объекта. Такие же правила применяются и в отношении унаследованной или приватизированной недвижимости. Эта новация распространяется на сделки, закрытые в 2019 г., добавляет Лоецкая.