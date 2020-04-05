Что нужно знать, прежде чем подавать декларацию о доходах за 2019 год
До окончания декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) остается все меньше времени. В этом году крайний день, когда можно отчитаться перед налоговой службой о доходах за 2019 г., с которых не был уплачен налог, приходится на 30 апреля. Внести платеж нужно до 15 июля. Правда, в связи с пандемией коронавируса и приостановкой до конца месяца приема граждан местными налоговыми инспекциями эти сроки могут быть сдвинуты. Решение об этом может быть принято правительством.
Федеральная налоговая служба (ФНС) на вопрос «Ведомостей» о переносе сроков не ответила. Пока же ведомство призывает налогоплательщиков перейти на «бесконтактное взаимодействие» – подавать декларации и документы на налоговые вычеты онлайн и таким же способом оплачивать налоги. Те, у кого нет личных кабинетов, смогут заплатить налог на сайте ФНС, введя данные банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин», говорится в ее сообщении.
В любом случае тем, кто недоплатил налог с доходов, подавать декларацию (форма 3-НДФЛ) рано или поздно придется.
Кто должен заявить о доходах
Согласно Налоговому кодексу (НК) налогом облагаются почти все доходы россиян-резидентов: заработная плата и другие виды вознаграждения за труд и службу, дивиденды и экономия на процентах, доходы от авторских прав, от сдачи в аренду или продажи недвижимости и иного имущества, ценных бумаг и т. д. Основные исключения – государственные пособия и выплаты в рамках программ социальной поддержки населения, пенсии и проч.
Ставка налога для большинства видов дохода – 13%, но к некоторым из них применяются иные ставки.
Ставки НДФЛ за 2019 год
13% – заработная плата, доходы от продажи имущества, дивиденды, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, доходы иностранцев, работающих в России по патенту, или высококвалифицированных иностранных специалистов.
15% – дивиденд российских организаций в адрес налоговых нерезидентов РФ.
30% – прочие доходы физлиц, не являющихся налоговыми резидентами.
35% – выигрыши и призы в рекламных кампаниях свыше 4000 руб., процентные доходы по вкладам (при превышении ключевой ставки на 5 п. п.), сумма экономии на процентах (разница между суммой процентов, исчисленной из 2/3 ключевой ставки, и фактической суммой процентов по договору для кредитов в рублях и 9% из фактической суммы процентов по договору для займов в валюте).
9% – процентный доход по ипотечным облигациям, выпущенным до 1 января 2007 г.
Чаще всего налог с доходов граждан рассчитывается и удерживается автоматически налоговыми агентами, которые являются источниками выплат: работодателями, банками, финансовыми и страховыми организациями и проч.
А вот доходы, полученные без участия налоговых агентов, гражданам приходится декларировать, чтобы рассчитать и уплатить положенный по кодексу налог. Чаще всего это требуется после продажи имущества и переуступки имущественных прав, получения в дар недвижимости, транспорта, ценных бумаг от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, выигрышей в казино или лотерею, а также при получении дохода за рубежом.
НК обязывает отчитываться перед налоговой службой о доходах индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, лиц, занимающихся частной практикой.
Особые случаи
Люди нередко сомневаются, нужно ли им декларировать конкретные доходы и потом платить налог. Например, если продали квартиру или машину дешевле, чем купили. «Распространенное заблуждение – не подавать декларацию в таком случае», – говорит партнер BGP Litigation Александр Голиков. Если покупатель выручил больше 250 000 руб. за машину и более 1 млн руб. за квартиру, продав их раньше предельного минимального срока владения (после которого налог не взимается), то подавать декларацию необходимо. Для автомобилей такой срок – три года, для сделок с недвижимостью, совершенных в 2019 г., – пять лет. «В декларации надо отразить сумму полученного от продажи дохода и сумму расходов на приобретение имущества, приложив их документальное подтверждение», – резюмирует Голиков.
Часто граждане забывают уведомить налоговую службу о полученных подарках, напоминает партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Вероника Сальникова. Дары от близких родственников (супругов, родителей, детей, дедушек и бабушек, внуков, братьев и сестер) отражать в декларации 3-НДФЛ не надо. Подаренные дальними родственниками или компаниями недвижимость, машины, акции, доли и паи необходимо декларировать. Так же надо поступить при получении вознаграждения по договорам гражданско-правового характера (авторские договоры, договоры подряда и т. п.) от лиц, не являющихся налоговыми агентами.
Задекларировать нужно и некрупный выигрыш – свыше 4000 руб., но меньше 15 000 руб. за календарный год – в любой азартной игре. Если выигрыш больше, за призера это сделает букмекерская контора или тотализатор, а выигрыши меньше 4000 руб. налогом не облагаются. «13% будут взиматься с выигранной суммы за вычетом сделанной ставки», – говорит налоговый консультант «Дювернуа Лигал» Анна Орлова. А вот с призовых, полученных в рекламных кампаниях, придется отдать в бюджет 35%, напоминает она.
Подавать декларации нужно и блогерам, если они получают доход в соцсетях, например рекламируя товары или оказывая платные услуги. В начале 2020 г. Минфин разъяснил, что такие доходы подлежат налогообложению по ставке 13%. Также блогер вправе получить статус самозанятого, после чего платить налог с заработанных средств в специальном режиме по ставке 4% или 6%, подсказывает Голиков.
Как заплатить меньше
Физлица могут уменьшить сумму налогооблагаемого дохода и вернуть часть ранее уплаченного налога, воспользовавшись налоговыми вычетами.
Это могут быть, к примеру, имущественные вычеты для продавцов квартир (до 1 млн руб.), а также покупателей жилья (до 2 млн руб.), инвестиционные вычеты для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (до 400 000 руб. в год) или социальные вычеты на обучение, медицинские услуги, долгосрочное страхование жизни, пенсионные взносы (совокупно до 120 000 руб.), а также на благотворительность.
Для получения вычета и последующего возврата излишне уплаченного налога во многих случаях также нужно подавать декларацию о доходах за предшествующий год. Этого можно не делать, если вычет налогоплательщик хочет получать с согласия налоговой инспекции через работодателя.
Все вычеты предоставляются только лицам, имеющим доход, облагаемый по ставке 13%. Те, кто не получают таких доходов и не уплачивают НДФЛ или уплачивают его по иным ставкам, права на вычеты не имеют.
Для лиц, которые заполняют декларации только ради получения социальных, инвестиционных и иных вычетов, чтобы вернуть излишне уплаченный налог, крайний срок ее подачи в налоговую инспекцию не установлен. Сделать это можно в любой день в течение трех лет после окончания того года, когда возникло право на вычет.
Что новенького
С налогового периода 2019 г. действуют несколько новаций в НДФЛ, которые могут снизить налоговую нагрузку, отмечает Сальникова. Их нужно учитывать сейчас при составлении декларации о доходах за 2019 г.
В прошлом году появились новые послабления для ипотечных заемщиков. Выплаты из госбюджета многодетным семьям для погашения ипотеки (сейчас 450 000 руб.) и доход от экономии на процентах во время ипотечных каникул, полученный с 1 августа 2019 г., выведены из-под НДФЛ, и, следовательно, декларировать их не надо. «Без введения поправок в Налоговый кодекс экономия на процентах по кредиту в льготный период облагалась бы по ставке 35%», – говорит партнер Taxology Алексей Артюх.
Изменились и правила налогообложения при продаже недвижимости, ранее полученной в дар. В общем случае НДФЛ не облагаются подарки от близких родственников, в остальных случаях получатель должен заплатить 13% со стоимости дара. «Ранее НДФЛ необходимо было исчислять со всей стоимости объекта, а при его последующей продаже вновь уплачивать налог с возможностью применения налогового вычета в размере 1 млн руб.», – говорит старший юрист юридической фирмы «Гин и партнеры» Мария Лоецкая. Теперь же владельцы «подарка» могут выбирать между этой схемой и новой. По ней выручка от продажи может быть уменьшена на сумму, с которой налог был уплачен в момент дарения, или на сумму расходов дарителя на приобретение объекта. Такие же правила применяются и в отношении унаследованной или приватизированной недвижимости. Эта новация распространяется на сделки, закрытые в 2019 г., добавляет Лоецкая.
Наконец, упрощено получение налоговых вычетов на покупку лекарств. Ранее вычет распространялся только на назначенные врачом препараты из утвержденного правительством специального перечня медуслуг. «Теперь единственное требование – лекарство должно быть выписано лечащим врачом», – говорит Голиков.
Как подать декларацию
Заполнить и подать в налоговую инспекцию декларацию удобнее всего через личный кабинет на сайте ФНС. Заполненную декларацию с подтверждающими доход и право на вычеты документами разрешается сдавать и по старинке: переслать по почте заказным письмо или отвезти лично или с курьером. Также с этого года физлица могут подавать документы в налоговую и получать их через МФЦ, если регион решил оказывать в них такую услугу. Это распространяется и на 3-НДФЛ, поясняет Голиков. Правда, в условиях пандемии с 30 марта МФЦ закрываются и налоговые инспекции прекращают прием граждан, так что воспользоваться их услугами напрямую не получится.
Что будет с нарушителями
Тех, кто не успеют в установленный срок подать декларацию о доходах, с которых не был уплачен положенный налог, ждет штраф. «Если налогоплательщик предоставит декларацию с просрочкой, но затем вовремя, до 15 июля, уплатит налог, штраф составит 1000 руб.», – говорит Голиков. При просрочке платежа штраф за неподачу декларации составит от 5 до 30% от суммы неуплаченного налога, но не менее 1000 руб. В этом случае также грозит штраф за неуплату или неполную уплату налога в размере от 20 до 40% от недоимки (при умышленном уклонении от уплаты налогов) плюс пени в размере 1/300 действующей ключевой ставки (сейчас – 6%) за каждый день просрочки независимо от ее срока. «Но если физлицо совершило налоговое правонарушение впервые или есть какие-либо смягчающие обстоятельства, то штраф может быть снижен минимум в два раза», – говорит партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
Размер штрафа должен быть уменьшен минимум в два раза и при просрочке подачи декларации по уважительным причинам, например в случае тяжелого состояния здоровья, утверждает Орлова: «Для этого нужно обратиться в инспекцию и заявить в письменном виде возражения (ходатайства) с указанием уважительных причин». Относится ли заражение коронавирусом налогоплательщика или члена его семьи к таким обстоятельствам, ФНС не разъясняет.