Как меняются налоги для россиян в этом году
Каждый год власти корректируют правила взимания налогов с населения. 2020 год – не исключение. «Ведомости» выяснили, как действуют некоторые важные нововведения в налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) и имущественных налогах в текущем году.
Имущественные налоги
Вскоре налоговые органы начислят гражданам имущественные налоги за 2019 г. Речь идет о налоге на имущество физических лиц (НИФЛ), земельном и транспортном налогах. Извещения об уплате обычно поступают россиянам летом или осенью в зависимости от региона. К примеру, в Москве это происходит в сентябре-октябре.
В этом году впервые при расчете налога на имущество и землю сотрудники ФНС будут учитывать новые преференции для людей, достигших к 2019 г. «старого» пенсионного возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Таким гражданам предоставили льготы, которые прежде полагались лишь пенсионерам.
Во-первых, с налогового периода 2019 г. им предоставляется вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м (6 соток) по одному земельному участку. Владельцы нескольких участков должны сами уведомить налоговую, к какому участку его применить. По умолчанию налоговики возьмут ту землю, по которой сумма налога будет наибольшей.
Во-вторых, эту категорию предпенсионеров освободили и от уплаты налога на имущество за 2019 г., если объект (квартира, комната, жилой дом или его часть, гараж или машино-место, хозяйственная постройка) не используется в предпринимательской деятельности. Льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, причем площадь этого объекта не должна превышать 50 кв. м, разъяснила ФНС летом 2019 г.
Для того чтобы воспользоваться этими льготами, предпенсионерам нужно подать заявление в налоговую инспекцию, а та сделает запрос в ПФР для подтверждения статуса.
Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми теперь также имеют право на вычет по земельному налогу в 6 соток. Кроме того, им также предоставлено освобождение от налога на имущество по части площади жилья: 7 кв. м на ребенка в жилом доме, 5 кв. м квартиры и комнаты, указывает Алексей Артюх из Taxology.
С этого года максимальный рост платежей по земельному налогу за налоговый период не может превышать 10%. Ранее такое ограничение действовало лишь в отношении налога на имущество. Новое правило применяется к земельным участкам физических лиц, однако не распространяется на землю, приобретенную для жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства (ИЖС), указывает руководитель налоговой практики аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza Сергей Зубков.
Между тем собственникам земли следует быть готовыми к более значительному повышению налоговой нагрузки – в случае если личный участок под жилую застройку используется для ведения бизнеса. По словам Зубкова, максимальная ставка налога в этом случае может быть повышена с прежних 0,3% до 1,5% от кадастровой стоимости земли.
Налог на доходы
С 1 января 2020 г. владельцы единственного жилья (квартиры, комнаты или доли) освобождаются от уплаты налога с дохода от его продажи при условии, что объект пробыл в собственности минимум три года (ранее – пять лет). «Правило распространяется на любое единственное жилье вне зависимости от его происхождения», – подчеркивает старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner Russia Дмитрий Парамонов. До этого года от налога освобождались лишь те собственники, которые продавали подаренную, унаследованную, полученную по договору пожизненного содержания с иждивением недвижимость спустя три года владения ею. Всем остальным, кто хотел продать единственное жилье без уплаты НДФЛ, приходилось ждать минимум пять лет. Новая норма распространяется на сделки, зарегистрированные после 1 января 2020 г., а применяется к объектам, приобретенным за три года до этого срока, уточняет Зубков. ФНС разъяснила, что льгота применяется при продаже квартиры, купленной уже в конце 2016 г.
Причем жилье в данном случае считается единственным и в течение 90 дней после покупки налогоплательщиком второго жилого объекта. «Зачастую при смене жилья сначала приобретается новая недвижимость, а после продается старая. Чтобы избежать налогообложения, вводятся "каникулы" на 90 дней, в течение которых новоселы могут продать старое жилье без уплаты подоходного налога», – объясняет Зубков.
Изменились правила налогообложения выручки от продажи некогда подаренной недвижимости. По общему правилу, при получении в дар от близких родственников (детей, родителей, супругов, а также братьев, сестер, бабушек и дедушек) квартиры, дома, гаража и другой недвижимости налог на доход в виде их стоимости не взимается. В остальных случаях получатель подарка платит 13% НДФЛ с кадастровой стоимости недвижимости.
При последующей продаже подарка в течение первых трех лет владения им также нужно платить налог с вырученной суммы. Ранее в этом случае получатель подарка мог применить имущественный вычет – уменьшить полученную от продажи сумму на 1 млн руб., указывает налоговый консультант «Дювернуа лигал» Анна Орлова. С 2020 г. продавец может выбирать: применить этот вычет, уменьшить выручку от продажи на сумму, с которой уплатил НДФЛ при получении дара, или на сумму расходов дарителя на приобретение объекта, если тот ранее не заявлял их к вычету. В определенных ситуациях учет НДФЛ или расходов на приобретение может быть выгоднее вычета в 1 млн руб., считает Орлова. Такие же правила будут применяться и при продаже унаследованной и приватизированной недвижимости, добавляет она.
Эта новелла применяется к сделкам, заключенным с 2019 г. Обычно доход от продажи имущества декларируется и налог уплачивается после завершения налогового периода, в котором прошла сделка. Поэтому впервые воспользоваться новой возможностью можно в текущем году.
С 1 января этого года ФНС не станет требовать с граждан уплаты НДФЛ, который должен был и мог удержать налоговый агент, но неправомерно этого не сделал. Такой агент будет обязан уплатить доначисленные налоговой службой в ходе проверки суммы НДФЛ из собственных средств вместо гражданина. «Неважно, по какой причине не был удержан налог: по незнанию, по ошибке или какой-то иной», – говорит партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
В целом уплата НДФЛ за счет средств налоговых агентов по-прежнему не допускается, но с этого года исключением стал случай доначисления налога инспекцией по результатам проверки, уточняет Зубков. «Обязательство физического лица по уплате налога в данном случае будет считаться исполненным. Уплаченная агентом за счет собственных средств сумма налога доходом физического лица не является и, соответственно, не облагается НДФЛ. Налоговый кодекс (НК) не обязывает физическое лицо возмещать уплаченный за него налог агенту», – резюмирует он. Взыскать НДФЛ с налогового агента по результатам проверки легче, чем выставлять требование на уплату человеку и ждать, когда он заплатит, объясняет появление новации Болдинова. А вот имеет ли право налоговый агент впоследствии каким-либо образом востребовать с гражданина уплаченную за него в бюджет сумму, неясно.
С этого года материальная выгода от списания долга гражданина не должна облагаться НДФЛ, если одновременно выполняются два условия: должник не является взаимозависимым с кредитором лицом (например, работником в течение всего периода задолженности), и прощение долга не является материальной помощью или встречным исполнением обязательств. Речь идет о задолженности, например, перед поставщиками сотовой связи, которые периодически массово списывают долги клиентов. «Ранее списанная задолженность облагалась налогом вне зависимости от отношений сторон», – напоминает Парамонов. Налоговый кодекс обязывает организации, списавшие безнадежный долг, уведомить ФНС о невозможности удержания налога, после чего налоговая служба рассылала налогоплательщикам уведомления на уплату НДФЛ, описывает прежнюю процедуру юрист «КСК груп» Андрей Трубицын.
Списанный долг прежде не признавался доходом (т. е. не облагался НДФЛ) лишь при признании гражданина банкротом, уточняет Парамонов.
Единые платежи
С начала года граждане впервые могут платить НДФЛ в составе единого налогового платежа. Ранее авансом можно было рассчитываться лишь по НИФЛ. Это позволит гражданам равномерно планировать свои расходы в различных жизненных ситуациях, надеется ФНС. Например, при продаже имущества, которое находилось в собственности менее установленного минимального срока владения, или при долгосрочной сдаче жилья в аренду сумма к оплате может быть значительной и сразу оплатить ее бывает проблематично, поясняется на сайте ФНС.
С 1 октября 2020 г. физические лица получат право засчитать излишне уплаченные суммы одного налога для оплаты другого. Ранее зачет можно было сделать только по налогам одного вида, т. е. переплатой местного налога нельзя было покрыть региональный и наоборот. Теперь, чтобы сделать такой зачет, плательщик должен подать заявление (отдельное или приложив к декларации о доходах) в налоговую инспекцию. «Правда, и вернуть переплаченный налог можно будет только в случае отсутствия недоимки по любому иному налогу, а также пени и штрафам», – предупреждает старший юрист «Гин и партнеры» Александра Тюрина. Если такие недоимки или штрафы будут присутствовать, сначала из переплаты погасят их.