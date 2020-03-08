Как меняются налоги для россиян в этом году

С 1 января 2020 г. владельцы единственного жилья (квартиры, комнаты или доли) освобождаются от уплаты налога с дохода от его продажи при условии, что объект пробыл в собственности минимум три года (ранее – пять лет). «Правило распространяется на любое единственное жилье вне зависимости от его происхождения», – подчеркивает старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner Russia Дмитрий Парамонов. До этого года от налога освобождались лишь те собственники, которые продавали подаренную, унаследованную, полученную по договору пожизненного содержания с иждивением недвижимость спустя три года владения ею. Всем остальным, кто хотел продать единственное жилье без уплаты НДФЛ, приходилось ждать минимум пять лет. Новая норма распространяется на сделки, зарегистрированные после 1 января 2020 г., а применяется к объектам, приобретенным за три года до этого срока, уточняет Зубков. ФНС разъяснила, что льгота применяется при продаже квартиры, купленной уже в конце 2016 г.