Путин поручил проверить эффективность налоговых льгот

Смысл сегодняшних инвестиционных льгот в том, что плательщик сначала инвестирует, потом получает прибыль от результатов инвестиций и с прибыли распределяет дивиденды, описывает Орлов. То есть льготы применяются уже после того, как плательщик проинвестировал – после действия, которое государство хочет поощрять. Поэтому реализовать механизм, описанный Силуановым, довольно сложно, полагает Орлов. Чиновники не учитывают, что при поддержке льготами бизнес быстрее и сильнее модернизируется, создает больше продукции и новые рабочие места, соответственно, все равно платит больше налогов в бюджет, рассуждает Артюх. Даже если бюджет недополучит от налога на прибыль или на имущество за счет льгот, он может это компенсировать за счет НДФЛ, НДС и налога на прибыль от дополнительной продукции, уверен эксперт.