Путин поручил проверить эффективность налоговых льгот
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля инвентаризовать действующие налоговые льготы и из них выделить отдельный перечень «инвестиционных» льгот. Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля по итогам февральского совещания по экономическим вопросам. Минфин проработает поручение президента, заявил представитель министерства.
Сейчас в России действует более 3500 налоговых льгот и преференций совокупно более чем на 4,5 трлн руб., писал Минфин в основных направлениях бюджетной политики до 2022 г.
Идея инвентаризации льгот по сути правильная, но правительство не может провести ее уже много лет, напоминает партнер KPMG Михаил Орлов. При этом само понятие инвестиционных льгот в законодательстве не закреплено, отмечает он. Это собирательное понятие для льгот, которые государство дает компаниям в обмен на их инвестиции, поясняет партнер Taxology Алексей Артюх. Как правило, это льготы в пользу компаний в промышленности и сельском хозяйстве, реже – в транспортной и логистической отраслях, добыче полезных ископаемых. По мнению Орлова, к льготам «инвестиционного характера» можно отнести налоговые льготы преференциальных режимов – например, специальные инвестиционные контракты, которыми чаще пользуются компании перерабатывающих отраслей. Хотя в новый перечень льгот могут попасть и льготы для сырьевых отраслей – нефтяников и металлургов, рассуждает Орлов.
С начала 2021 г. налоговые льготы должны получать только компании, заключившие специальные соглашения, также указано в поручениях президента – по ним компании должны инвестировать в России, а при нарушении соглашений выплатить налоги в полном объеме. Под требование попадут и компании, которые уже получают налоговые льготы. Оно не будет распространяться только на резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.
«Наша задача – стимулировать инвестиции», – заявлял министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) 20 февраля. Он говорил, что Минфин и ФНС отрабатывают такой подход: компания получает льготу и высвобождаемые средства направляет на инвестиции. «Чтобы те ресурсы, которые получает налогоплательщик из-за преференций от государства, направлялись не в дивиденды, а в экономику», – говорил Силуанов.
Смысл сегодняшних инвестиционных льгот в том, что плательщик сначала инвестирует, потом получает прибыль от результатов инвестиций и с прибыли распределяет дивиденды, описывает Орлов. То есть льготы применяются уже после того, как плательщик проинвестировал – после действия, которое государство хочет поощрять. Поэтому реализовать механизм, описанный Силуановым, довольно сложно, полагает Орлов. Чиновники не учитывают, что при поддержке льготами бизнес быстрее и сильнее модернизируется, создает больше продукции и новые рабочие места, соответственно, все равно платит больше налогов в бюджет, рассуждает Артюх. Даже если бюджет недополучит от налога на прибыль или на имущество за счет льгот, он может это компенсировать за счет НДФЛ, НДС и налога на прибыль от дополнительной продукции, уверен эксперт.
Только на федеральном уровне за последние пять лет было предоставлено около 100 новых льгот, выпадающие доходы по которым к 2019 г. превысили 1 трлн руб., также указывал Минфин. В первую очередь рост выпадающих доходов приходится на налоговые льготы нефтегазовому сектору, заявляло министерство в основных направлениях бюджетной политики.
Например, в 2018 г. почти удвоились льготы по НДПИ – до 1,1 трлн руб. с 0,6 трлн руб. годом ранее. При этом инвестиции топ-5 нефтяных компаний за тот же период не изменились и остались на уровне 2 трлн руб. Эти данные приводил замминистра финансов (на тот момент – директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина) Алексей Сазанов в сентябре 2019 г. Тогда Сазанов высказал мнение, что все льготы, которые Минфин предоставляет нефтяным компаниям, они же и должны компенсировать. Перекладывать нагрузку на другие отрасли экономики или население Минфин не намерен, заверял он.
Представитель ФНС не ответил на запрос.