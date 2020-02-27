Какие письма налоговые инспекторы рассылают малому бизнесу

Людмила Соловьева из Волгограда недавно получила информационное письмо из налоговой инспекции по Центральному району Волгограда: в письме сообщалось, что инспекция проанализировала поданную Соловьевой отчетность за 2019 г. и просит перепроверить суммы зарплат сотрудников. Фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности и размер налоговой нагрузки свидетельствуют о наличии рисков выплаты теневой заработной платы, говорится в тексте. Соловьева владеет юридической компанией с офисами в Москве и Волгограде. В штате пять сотрудников, еще 15 человек работают по гражданско-правовым договорам (сотрудник зарегистрирован как ИП или имеет юрлицо). В письме говорилось, что средняя заработная плата в организации ниже размера, установленного в соглашении о минимальной зарплате в Волгоградской области (около 13 000 руб.). Раньше, в конце 2019 г., на очной встрече сотрудники налоговой инспекции сказали Соловьевой, что зарплата юриста в Волгограде, по их расчетам, должна составлять не менее 80 000 руб., директора – 120 000 руб., а ежемесячные отчисления компании по налогам и страховым сборам – примерно 500 000 руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2018 г. компания Соловьевой заплатила 80 000 руб. налогов. Соловьева говорит, что не может поднять зарплату сотрудников до обсуждаемого уровня – доходы падают. Предпринимательница решила закрыть офис в Волгограде, работать через фирму в Москве и там же платить налоги.