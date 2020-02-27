Какие письма налоговые инспекторы рассылают малому бизнесу
Людмила Соловьева из Волгограда недавно получила информационное письмо из налоговой инспекции по Центральному району Волгограда: в письме сообщалось, что инспекция проанализировала поданную Соловьевой отчетность за 2019 г. и просит перепроверить суммы зарплат сотрудников. Фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности и размер налоговой нагрузки свидетельствуют о наличии рисков выплаты теневой заработной платы, говорится в тексте. Соловьева владеет юридической компанией с офисами в Москве и Волгограде. В штате пять сотрудников, еще 15 человек работают по гражданско-правовым договорам (сотрудник зарегистрирован как ИП или имеет юрлицо). В письме говорилось, что средняя заработная плата в организации ниже размера, установленного в соглашении о минимальной зарплате в Волгоградской области (около 13 000 руб.). Раньше, в конце 2019 г., на очной встрече сотрудники налоговой инспекции сказали Соловьевой, что зарплата юриста в Волгограде, по их расчетам, должна составлять не менее 80 000 руб., директора – 120 000 руб., а ежемесячные отчисления компании по налогам и страховым сборам – примерно 500 000 руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2018 г. компания Соловьевой заплатила 80 000 руб. налогов. Соловьева говорит, что не может поднять зарплату сотрудников до обсуждаемого уровня – доходы падают. Предпринимательница решила закрыть офис в Волгограде, работать через фирму в Москве и там же платить налоги.
Столичный юрист и генеральный директор компании Urvista Алексей Петропольский сказал, что его компания тоже получала такие «письма счастья». Но закрытие малого предприятия или его отделения в регионе он считает наихудшим из возможных исходов. Сам он проиндексировал зарплаты на 5–10% и сообщил о повышении в ФНС. После этого претензий не было, уверяет Петропольский.
Предприниматели редко жалуются на письма из налоговой инспекции, говорят представители московского отделения «Опоры России». Но нескольким членам организации из гостиничного бизнеса и электроэнергетики похожие уведомления в 2019–2020 гг. приходили, уточняет представитель предпринимательского объединения. Письма от налоговых инспекций получают как предприятия, выплачивающие серые зарплаты, так и компании, которые платят сотрудникам официальные зарплаты, но чуть ниже рынка. На вопрос «Ведомостей», рассылались ли такие письма, представитель ФНС ответил лишь, что организации, которые платят зарплаты ниже МРОТа или среднеотраслевого уровня в их регионе, могут быть проинформированы об этом в корректной форме. После получения такого письма предприятие само оценивает достоверность поданных сведений и налоговые риски, связанные с занижением заработных плат, – проверить себя можно с помощью калькулятора налоговой нагрузки на сайте ФНС, продолжает представитель налоговой службы. Он напоминает, что Трудовой кодекс запрещает платить сотрудникам зарплату меньше МРОТа.
Сейчас идет отчетная кампания, и предприниматели должны внимательно относиться к подаваемым данным. Ложная информация может стать источником проблем в будущем, поскольку сегодня налоговая служба видит положение дел не только каждой компании, но и всех отраслей, предупреждает управляющий партнер компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель.
«Ведомости» выяснили, кто может получить письмо и как на него реагировать.