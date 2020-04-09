Более 10% россиян никогда не брали кредиты

Доля тех, кто никогда не обращался за кредитом, может быть существенно выше, возражает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. В результатах могут быть не полностью отражены наиболее обеспеченные категории граждан, жители регионов, где мало заемщиков в силу религиозных предпочтений или отдаленных регионов, где банк не присутствует или присутствует слабо и соответственно нет возможности провести опрос, рассуждает он. По его оценкам, доля тех, кто никогда не обращался за кредитом, может составлять 20–25%.