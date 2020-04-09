Более 10% россиян никогда не брали кредиты

Более 10% россиян никогда не брали кредитыОколо трети заемщиков тратят на обслуживание долгов более 30% дохода
Райффайзенбанк изучил, как россияне относятся к кредитным предложениям банков. Оказалось,что 12% ни разу не пользовались кредитом или кредитной картой, следует из исследовании банка. Он опросил более 700 респондентов старше 18 лет из 16 крупных городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Из тех, кто никогда не имел дело с кредитами, почти половина (47%) считают их невыгодными, еще 40% обходятся собственными деньгами, показал опрос. Еще 8% обращались за кредитом, но получили отказ. Некоторые респонденты также называли среди причин религиозные убеждения.
Данные бюро кредитных историй подтверждают результаты этого опроса. В базе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) накопились сведения о 101 млн человек. С учетом того, что кредиты получают экономически активные граждане 18-70 лет, долю россиян, ни разу не получавших кредиты можно оценить в 8-10%, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Результат в 12% выглядит релевантным, если учесть, что в опросе участвовали молодые люди до 25 лет, среди которых проникновение кредитов ниже, чем у прочих групп населения, полагает начальник отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ Илья Ильин.
Доля тех, кто никогда не обращался за кредитом, может быть существенно выше, возражает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. В результатах могут быть не полностью отражены наиболее обеспеченные категории граждан, жители регионов, где мало заемщиков в силу религиозных предпочтений или отдаленных регионов, где банк не присутствует или присутствует слабо и соответственно нет возможности провести опрос, рассуждает он. По его оценкам, доля тех, кто никогда не обращался за кредитом, может составлять 20–25%.
Ежегодно в банки и МФО поступает 20–30 млн заявок на кредит, около 10% из них– от клиентов, обращающихся за займом впервые, продолжает Волков. При этом процент одобрений у таких заемщиков ниже, обращает внимание Волков: если в среднем одобряется 30–35% заявок, то для граждан, ранее никогда не оформлявших кредитов, доля одобрений составляет 22–25%. По мнению Волкова, это объясняется тем, что без кредитной истории и персонального кредитного рейтинга банкам сложнее оценить риски заемщика: «Они, конечно, прибегают к другим способам оценки, но положительное решение принимают значительно реже».
Сколько весят долги
Из 88% респондентов, обращавшихся за кредитом, согласно опросу Райффайзенбанка, 23% делали это однажды, 65% – много раз.
Самый популярный кредитный продукт – кредитная карта, она активна у 69% респондентов. К потребительскому кредиту прибегали 45% опрошенных, к ипотечному – 24%. Наименее популярны автокредиты – к ним прибегали 9% респондентов.
Среди действующих кредитов, информация о которых хранится в НБКИ, наиболее популярны кредитные карты (41%) и потребительские кредиты (38%), подтверждает Волков.
Половину и больше половины своего заработка на обслуживание кредита тратят 15% опрошенных. Еще 20% тратят на кредиты 30–40% дохода. При этом около 15% не знает о возможности рефинансировать кредит. При этом большинство тех, кто воспользовался этой возможностью (58%), после рефинансирования снизили ежемесячный взнос по кредиту на 1500–5000 руб., говорится в исследовании Райффайзенбанка. Освободившиеся деньги 59% участников опроса потратили на текущие расходы.
Оценка числа заемщиков, тратящих более половины дохода на обслуживание кредита, гораздо консервативнее для расчета нормативов. Более половины необеспеченных потребительских ссуд, выданных в январе 2020 г., приходилось на заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН, отношение платежей по кредиту к ежемесячным доходам) выше 50% и подпадало под повышенные коэффициенты риска для целей расчета достаточности капитала, что сопоставимо со средним уровнем в IV квартале 2019 г., сообщил ЦБ в обзоре о развитии банковского сектора.
По различным данным, в 2019 г. не менее 35% выдаваемых банками кредитов наличными приходилось на те, где ПДН превышает 50%, напоминает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Разница с данными опроса, скорее всего, обусловлена тем, что банки для расчета регуляторного ПДН должны использовать только официально подтвержденные доходы заемщика или другие разрешенные консервативные способы оценки, и не включают в расчет прочие доходы, объем которых может быть достаточно существенен, предполагает он. В результате получается, что для применения надбавок к коэффициентам риска при расчете регуляторных нормативов банками учитываются более жесткие значения ПДН.
Действительно, сам ЦБ отмечал, что ПДН считается только по официальным доходам, объясняет разницу Ильин. Кроме того, в данных регулятора речь идет о необеспеченных ссудах – включение в расчет ипотечных заемщиков могло бы снизить показатель, считает он. В то же время такие результаты могут косвенно свидетельствовать о том, что рост кредитования идет именно за счет заемщиков с высокой долговой нагрузкой, указывает Ильин.