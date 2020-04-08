ВТБ запускает программу кредитных каникул с увеличенными лимитами

ВТБ в дополнение к государственным мерам поддержки заемщиков запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенными лимитами, сообщила пресс-служба банка. Программа рассчитана на тех клиентов, чей среднемесячный доход из-за коронавируса снизился не менее чем на 30% по сравнению с 2019 г. Она доступна только для клиентов без просрочек по кредиту или с просрочкой не более 90 дней на дату обращения.