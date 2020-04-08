ВТБ запускает программу кредитных каникул с увеличенными лимитами
ВТБ в дополнение к государственным мерам поддержки заемщиков запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенными лимитами, сообщила пресс-служба банка. Программа рассчитана на тех клиентов, чей среднемесячный доход из-за коронавируса снизился не менее чем на 30% по сравнению с 2019 г. Она доступна только для клиентов без просрочек по кредиту или с просрочкой не более 90 дней на дату обращения.
В зависимости от типа кредита банк решил установить такие лимиты:
- По ипотеке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 8 млн руб., в других регионах – 3 млн руб. Старт приема заявок – 20 апреля.
- По кредитам наличными – 2 млн руб. Заявки принимаются с 9 апреля.
- По автокредитам – 1,5 млн руб. Программа начинает действовать с 8 апреля.
Кроме того, всем владельцам кредитных карт ВТБ будет предоставлена отсрочка двух минимальных платежей в апреле и мае. Услуга будет подключена автоматически, никаких документов предоставлять не нужно. Все начисленные за это время проценты будут добавлены равными частями к минимальным платежам по карте в течение следующих шести месяцев, начиная с июня.
Закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля. Воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могут заемщики, которые из-за пандемии потеряли возможность обслуживать долг.
При этом правительство установило максимальные размеры кредитов, при которых заемщики получают право на кредитные каникулы. Они существенно меньше, чем предложенные ВТБ: для ипотеки – 1,5 млн руб., для автокредитов – 600 000 руб., для потребительских – 250 000 руб., для кредитных карт – 100 000 руб.