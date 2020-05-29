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АФД предложила отсрочить блокировку сайтов иностранных форекс-дилеров

ЦБ не собирается давать поблажки
Юлия Петрова
Евгений Разумный / Ведомости

Ассоциация форекс-дилеров (АФД) обратилась в ЦБ («Ведомости» ознакомились с копией письма) с предложением изменить основания и процедуру блокировки сайтов зарубежных форекс-дилеров, которые предлагают россиянам свои услуги. Сейчас законопроект (прошел первое чтение в Госдуме), который наделит ЦБ правом внесудебной блокировки сайтов недобросовестных финансовых организаций, предполагает, что регулятор сможет блокировать фишинговые сайты банков и некредитных финансовых организаций, сайты финансовых пирамид, а также тех компаний, которые не имеют лицензий ЦБ. Последний пункт беспокоит АФД. По мнению руководителя АФД Евгения Машарова, если законопроект будет принят в текущем виде, все зарубежные форекс-дилеры, работающие с россиянами, в том числе и добросовестные, де факто окажутся вне правового поля и могут быть заблокированы.

Сейчас для блокировки сайтов мошенников ЦБ обращается в Генпрокуратуру, та подает в суд иск с требованием заблокировать принадлежащие им сайты. Судебное производство может растянуться: например, блокировка по суду двух сайтов группы компаний «Кэшберри» (ЦБ оценивал ущерб от ее деятельности в 3 млрд руб.) в 2018 г. растянулась на 1,5 месяца. Законопроект призван ускорить эту процедуру – регулятору нужно будет просто обратиться в Роскомнадзор, который добавит доменные имена, IP-адреса и URL страниц недобросовестных компаний в Единый реестр запрещенных сайтов. Документ был внесен в Госдуму еще в 2018 г. и принят в первом чтении в начале 2019 г., однако затем был отправлен на доработку. В апреле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина попросила председателя Госдумы Вячеслава Володина ускорить его принятие. По словам руководителя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, работа над документом растянулась из-за согласований с Верховным судом и Роскомнадзором – требовалось уточнить формулировки, порядок исполнения закона и технические детали. «Законопроект может быть принят во втором чтении уже в июне», – надеется Аксаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных