АФД предложила отсрочить блокировку сайтов иностранных форекс-дилеров

Сейчас для блокировки сайтов мошенников ЦБ обращается в Генпрокуратуру, та подает в суд иск с требованием заблокировать принадлежащие им сайты. Судебное производство может растянуться: например, блокировка по суду двух сайтов группы компаний «Кэшберри» (ЦБ оценивал ущерб от ее деятельности в 3 млрд руб.) в 2018 г. растянулась на 1,5 месяца. Законопроект призван ускорить эту процедуру – регулятору нужно будет просто обратиться в Роскомнадзор, который добавит доменные имена, IP-адреса и URL страниц недобросовестных компаний в Единый реестр запрещенных сайтов. Документ был внесен в Госдуму еще в 2018 г. и принят в первом чтении в начале 2019 г., однако затем был отправлен на доработку. В апреле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина попросила председателя Госдумы Вячеслава Володина ускорить его принятие. По словам руководителя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, работа над документом растянулась из-за согласований с Верховным судом и Роскомнадзором – требовалось уточнить формулировки, порядок исполнения закона и технические детали. «Законопроект может быть принят во втором чтении уже в июне», – надеется Аксаков.