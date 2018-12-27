Финансы / Профучастники

ЦБ отозвал лицензии у пяти форекс-дилеров

«Альпари форекс», «Телетрейд», «Форекс клуб», «Фикс трейд» и «Трастфорекс» использовали лицензию, чтобы привлекать клиентов и перенаправлять их к офшорным компаниям
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ЦБ отозвал лицензии у пяти форекс-дилеров – у «Альпари форекса», «Телетрейда», «Форекс клуба», «Фикс трейда» и «Трастфорекса». Об этом регулятор сообщил в четверг, 27 декабря. Одновременно ЦБ аннулировал квалификационные аттестаты, выданные руководителям этих компаний.

До этого в России работали девять лицензированных форекс-дилеров. Теперь лицензии остались только у компаний «Финам форекс», «ВТБ форекс», «ПСБ-форекс» и «Альфа форекс».

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