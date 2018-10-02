ЦБ хочет снизить размер кредитного плеча форекс-дилеров

Сейчас оно составляет 1 к 50, а регулятор хочет довести до 1 к 30

В мае 2017 г. ЦБ порекомендовал брокерам ограничить риски клиентов при маржинальной торговле валютой Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ может снизить размер максимального кредитного плеча, которое предлагают форекс-дилеры своим клиентам. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на замдиректора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Ольга Шишлянникова.

Сейчас восемь официально работающих форекс-дилеров обслуживают 8000 номинальных счетов, указала Шишлянникова, на этих счетах более 1 млрд руб. остатков. Средний срок существования торгового счета составляет от 31 до 182 дней, добавляет она: «Мало активных счетов, то есть клиенты совершили несколько сделок на рынке и ушли с него, разочаровавшись».

Убытки, которые несут клиенты форекс-дилеров, в 3-4 раза превышают их доходы, указывает она: 300 млн руб. против 90 млн руб. Россияне понимают, насколько рискованный рынок форекс, только после того, как несут потери, продолжает Шишлянникова. Причем люди проигрывают не только свои сбережения, но и средства от продажи недвижимости, а также кредитные деньги. Чтобы сократить убытки граждан, ЦБ может ограничить максимальный размер кредитного плеча с 1 к 50 до 1 к 30, указала Шишлянникова.

Предложение ЦБ снизить размер кредитного плеча соотносится с политикой регуляторов европейских стран, указывает руководитель Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров. «Однако в условиях незначительного периода работы регулируемого рынка форекс в России данное предложение может оттолкнуть частных инвесторов от перехода в российскую юрисдикцию и требует дополнительного обсуждения с представителями рынка», – считает он.

В мае 2017 г. ЦБ порекомендовал брокерам ограничить риски клиентов при маржинальной торговле валютой. Но максимального размера кредитного плеча регулятор вводить не стал, ограничившись рекомендациями по расчету индивидуальных ограничений для каждого клиента.