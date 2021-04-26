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В трети крупных городов льготная ипотека себя исчерпала

Сегодня переплата по ней выше, чем по обычному ипотечному кредиту, взятому год назад
Екатерина Шохина
Причиной роста цен на недвижимость стала не только программа льготной ипотеки, но и нестабильная экономическая ситуация в стране /Андрей Гордеев / Ведомости

Программа льготной ипотеки на новостройки исчерпала себя в 38% российских городов с населением более 500 000 человек, подсчитал онлайн-сервис по продаже недвижимости ЦИАН: экономия от льготной ипотеки исчезла из-за роста цен на жилье. Общая переплата за 20 лет по льготной ипотеке сегодня оказывается выше, чем переплата по обычному ипотечному кредиту, выданному год назад, в Ростове-на-Дону (на 6%, или 123 000 руб.), Ярославле (6%, или 127 000 руб.), Барнауле (3%, или 65 000 руб.), Самаре (1%, или 12 000 руб.).

Рост цен нивелировал выгоду от господдержки в Перми, Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре. В частности, в Санкт-Петербурге льготная ипотека позволяет сэкономить всего 1% от общей переплаты за 20 лет (в сравнении с обычной ипотекой год назад при покупке жилья по старой цене). По оценкам ЦИАН, в среднем заемщики сегодня выплачивают 26 600 руб. в месяц по льготной ипотеке, что на 10% больше расходов, которые несли покупатели жилья, взявшие кредит год назад. До роста цен на жилье, спровоцированного программой льготного ипотечного кредитования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных