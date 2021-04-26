В трети крупных городов льготная ипотека себя исчерпала

В трети крупных городов льготная ипотека себя исчерпалаСегодня переплата по ней выше, чем по обычному ипотечному кредиту, взятому год назад
Программа льготной ипотеки на новостройки исчерпала себя в 38% российских городов с населением более 500 000 человек, подсчитал онлайн-сервис по продаже недвижимости ЦИАН: экономия от льготной ипотеки исчезла из-за роста цен на жилье. Общая переплата за 20 лет по льготной ипотеке сегодня оказывается выше, чем переплата по обычному ипотечному кредиту, выданному год назад, в Ростове-на-Дону (на 6%, или 123 000 руб.), Ярославле (6%, или 127 000 руб.), Барнауле (3%, или 65 000 руб.), Самаре (1%, или 12 000 руб.).
Рост цен нивелировал выгоду от господдержки в Перми, Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре. В частности, в Санкт-Петербурге льготная ипотека позволяет сэкономить всего 1% от общей переплаты за 20 лет (в сравнении с обычной ипотекой год назад при покупке жилья по старой цене). По оценкам ЦИАН, в среднем заемщики сегодня выплачивают 26 600 руб. в месяц по льготной ипотеке, что на 10% больше расходов, которые несли покупатели жилья, взявшие кредит год назад. До роста цен на жилье, спровоцированного программой льготного ипотечного кредитования.