Полевая почта. «Продолжаю громить фрицев»О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
«Ведомости» продолжают публикацию почтовых отправлений времен Великой Отечественной войны. Это письмо адресовано разработчику самого массового боевого самолета в истории – Ил-2. А написано оно 22-летним Героем Советского Союза Генрихом Гофманом, который весь свой боевой путь – от рядового летчика-сержанта до командира эскадрильи – пролетал на одном штурмовике. Получив послание, авиаконструктор Сергей Ильюшин лично подарил Гофману новую машину Ил-10.
28.12.44
Уважаемый т. Ильюшин
Хочу от всего сердца поблагодарить Вас за Ваш замечательный самолет Ил-2, на котором я совершил 160 боевых вылетов и налетал 190 часов. № самолета 1873290. За все эти вылеты самолет ни разу не отказывал.
Воевал я на нем на Тамани, освобождал Крым и Севастополь, освобождал Прибалтику и Ригу. За это время на нем после выработки ресурса сменили первый мотор и сейчас почти выработан ресурс второго мотора.
За время боевых действий этот самолет получил более 200 пробоин от зенитной артиллерии противника. После повреждений восстанавливался силами П.А.Р.М (полевых армейских мастерских. – «Ведомости») и, несмотря на огромное количество «заплат», самолет не изменил своих качеств. Мне кажется, что Вас, как конструктора, должен заинтересовать этот самолет. Наши летчики и я сам интересуемся, какова же осталась прочность этого самолета.
Если вас заинтересует эта машина, то при Вашем ходатайстве, я мог бы пригнать Вам его и получить взамен новый.
А пока продолжаю на нем громить фрицев.
Еще раз благодарю за замечательный самолет.
С приветом, Гофман.
Замкомандира эскадрильи 622-го штурмового авиационного Севастопольского Краснознаменного полка.
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