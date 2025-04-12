Полевая почта. «Продолжаю громить фрицев»

За время боевых действий этот самолет получил более 200 пробоин от зенитной артиллерии противника. После повреждений восстанавливался силами П.А.Р.М (полевых армейских мастерских. – «Ведомости») и, несмотря на огромное количество «заплат», самолет не изменил своих качеств. Мне кажется, что Вас, как конструктора, должен заинтересовать этот самолет. Наши летчики и я сам интересуемся, какова же осталась прочность этого самолета.