Газета
Телеграм
/ Победа-80

Полевая почта. «Продолжаю громить фрицев»

О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
Ведомости
РИА Новости
РИА Новости

«Ведомости» продолжают публикацию почтовых отправлений времен Великой Отечественной войны. Это письмо адресовано разработчику самого массового боевого самолета в истории – Ил-2. А написано оно 22-летним Героем Советского Союза Генрихом Гофманом, который весь свой боевой путь – от рядового летчика-сержанта до командира эскадрильи – пролетал на одном штурмовике. Получив послание, авиаконструктор Сергей Ильюшин лично подарил Гофману новую машину Ил-10.

28.12.44

Уважаемый т. Ильюшин

Хочу от всего сердца поблагодарить Вас за Ваш замечательный самолет Ил-2, на котором я совершил 160 боевых вылетов и налетал 190 часов. № самолета 1873290. За все эти вылеты самолет ни разу не отказывал.

Воевал я на нем на Тамани, освобождал Крым и Севастополь, освобождал Прибалтику и Ригу. За это время на нем после выработки ресурса сменили первый мотор и сейчас почти выработан ресурс второго мотора.

РИА Новости
Из коллекции Государственного исторического музея

За время боевых действий этот самолет получил более 200 пробоин от зенитной артиллерии противника. После повреждений восстанавливался силами П.А.Р.М (полевых армейских мастерских. – «Ведомости») и, несмотря на огромное количество «заплат», самолет не изменил своих качеств. Мне кажется, что Вас, как конструктора, должен заинтересовать этот самолет. Наши летчики и я сам интересуемся, какова же осталась прочность этого самолета.

Если вас заинтересует эта машина, то при Вашем ходатайстве, я мог бы пригнать Вам его и получить взамен новый. 

А пока продолжаю на нем громить фрицев.

Еще раз благодарю за замечательный самолет.

С приветом, Гофман.

Замкомандира эскадрильи 622-го штурмового авиационного Севастопольского Краснознаменного полка.

«Ведомости» благодарят за помощь в подготовке проекта Государственный исторический музей. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных